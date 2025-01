‘Maria Callas’: Angelina Jolie da vida a «La Divina» en sus últimos días

El director chileno Pablo Larraín vuelve a sorprender con su particular visión de las mujeres más influyentes del siglo XX.

Tras retratar a Jacqueline Kennedy en «Jackie» y a la Princesa Diana en «Spencer«, ahora nos trae «Maria«, un biopic que se centra en los últimos días de la legendaria soprano Maria Callas, interpretada magistralmente por Angelina Jolie.

La película, que se estrena en los próximos días en la mayoría de los cines del mundo, nos sumerge en el París de los años 70, donde una Callas en declive lucha por recuperar su voz y su identidad.

Larraín, fiel a su estilo, mezcla realidad y ficción para crear un retrato íntimo y conmovedor de «La Divina» en sus últimos momentos.

El filme nos presenta a una Callas recluida en su apartamento parisino, lidiando con una adicción a los somníferos y la pérdida de su voz prodigiosa.

Su mayordomo, preocupado por su salud, intenta convencerla de que consulte a un médico. Sin embargo, la diva tiene otros planes.

En un intento desesperado por recuperar su gloria pasada, Callas visita un teatro de ópera para poner a prueba su maltrecha voz.

Aquí, Larraín hace gala de su ingenio al mezclar la voz de Jolie con grabaciones originales de Callas, creando un efecto sobrecogedor.

Pero el verdadero tour de force llega cuando la soprano comienza a interactuar con un equipo de televisión imaginario.

Esta entrevista ficticia, conducida por un entrevistador al que Callas bautiza como «Mandrax» (nombre de una de sus pastillas), sirve como hilo conductor para explorar los momentos más significativos de su vida y carrera.

