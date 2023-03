La diva María Callas cumple 100 años

Los Teatros del Canal cierran su ciclo Boadella con la pieza que estrenó en 2021 dedicada a la más famosa soprano del siglo XX. De la leyenda de su vida, imagina la parte final, y de la grandiosidad de su obra, 25 fragmentos de la enorme lista de interpretaciones que la hicieron célebre. Con una bella puesta en escena y con dos intérpretes que cantan y actúan sobresalientes, la pieza sí que puede despertar afición por el género.

María Callas se halla en el ocaso de su vida. Reside en París en un exilio forzado de los escenarios. Su voz se ha roto con una carrera suicidamente intensa. La crítica ha acogido mal su retorno, y no ha vuelto a cantar en público. La realidad de su decadencia le hace revivir recuerdos mientras ensaya con su inseparable maestro repetidor que representa para ella, o que ella lo imagina, retazos de su tormentoso romance con Aristóteles Onassis, el naviero griego que entonces era uno de los grandes magnates y celebridad de la jet-set mundial. Va desgranando un imaginario repertorio que ya no podrá realizar. Culpa a Onassis, para entonces ya fallecido, de todos sus males y de haberla traicionado vilmente. En su delirio, se le imagina al griego como pareja de los grandes dramas operísticos que protagonizó. Se deja arrastrar por la desesperación y busca consuelo vano en los barbitúricos y las drogas. Está al final.

Boadella ha ideado un diálogo de noventa minutos, que a pesar de estar bien aderezado de canciones, da vueltas sobre sí mismo y se agota un tiempo antes de caer el telón. En realidad son tres y no dos los personajes, porque Antonio Comas se desdobla en Ferruchi y Aristes con gran maestría. María Rey-Joly brilla con elegancia, con excelente interpretación tanto actoral como vocal, en un papel bien difícil y logrado especialmente en esta segunda faceta. En la piel de María Callas, sea por opción propia o del director o de ambos, exagera dramatismo empujando al espectador hacia el drama final, que quizás debiera estar más solapado, se esfuerza en un grito continuo que podría ser más apagado y ganaría en verosimilitud, y que junto al inmenso derroche de arias variadas, una tras otra en incansable sucesión, tanto te excita que te supera.

Albert Boadella se ha tomado esta vez en serio la dramaturgia suscribiendo una de las versiones del drama vital de la Callas, la de su trágico final motivado por el abandono de Onassis, el único hombre que la hizo sentirse mujer, su héroe viril, su hércules amatorio. Deja en segundo plano el que creemos que fue más bien la causa de su hundimiento, la pérdida de una voz ensalzada hasta el paroxismo por los amantes de la ópera. Nos ofrece una Maria Kalogeropulu (1923 – 1977) enloquecida que pudo ser, pero que quizás no fue. Y es que el personaje a pesar de los muchos intentos biográficos por penetrar en su alma, sigue siendo inaccesible: entregada a su oficio, habló poco con pocos, se sinceró apenas con alguien, y no dejó testimonio alguno de sus sentimientos, de sus goces triunfales algo más, nada apenas de sus sufrimientos. Representa la cara oscura del triunfo y de la fama que hace pagar a los grandes personajes admirados tributos que ni imaginamos los pobres anónimos ciudadanos.

El equipo artístico a las órdenes de Boadella demuestra notable eficacia y conjunción. La ayuda de Martina Cabanas como siempre introduce rigor, la asesoría artística de Dolors Caminal, calidad estética, y el diseño de sonido de Pedro Lastra, una autopista musical; hasta la coreografía de Silvia Brossa consigue momentos excelentes como ese sirtaki tan bien ejecutado por los protagonistas. Además del despliegue operístico, hay otros variados apuntes musicales, del Singing in the rain del famoso musical Cantando bajo la lluvia, a una de las mejores canciones ligeras de los años 60, Il Mondo de Jimmy Fontana.

‘Diva’ se estrenó en enero de 2021, se prorrogó durante el mes siguiente, ha girado por varias ciudades y ahora se repone, viniendo a Madrid desde Logroño. Boadella demuestra gran conocimiento cdel repertorio, escogiendo las arias más acordes con cada situación, procedentes de La traviata, Norma, Madama Butterfly, Otello, Tosca y La Wally entre otros títulos. ‘En cierta medida es una ópera con distintos compositores, por eso requiere de unos buenos cantantes que al mismo tiempo sean grandes actores’, dice y dice bien. Es un verso libre en el panorama teatral español actual, un disidente del opresivo ambiente progreflauta que reina en el mundo del espectáculo, un conservador orgulloso de serlo con cuyo arrojo y valor nos identificamos plenamente. Dice que ahora nos invade la moda del teatro documental realista con formas faltas de emoción y poesía que conducen al aburrimiento del público. Y no le falta razón analizando algunas programaciones de este curso, empezando por el CDN y terminando en La Abadía

La Callas dio su último recital en !974, en Japón. Tres años después se sintió mal después de desayunar y murió de una crisis cardíaca mientras la trasladaban al hospital. Puede que se suicidara con una dosis letal, puede que viniera suicidándose desde años antes, desde aquella pérdida brutal de peso, desde sus sinsabores con Onassis, desde que le faltó en qué apoyarse para sobrevivir a su decadencia artística. Las personas prodigiosas en alguna faceta casi siempre terminan pagándolo caro. Estas fueron sus quince óperas más representadas:

Norma — 89 funciones (1948-1965)

La traviata — 63 funciones (1951-1958)

Tosca — 51 funciones (1942-1965)

Lucia di Lammermoor — 46 funciones (1952-1959)

Aida — 33 funciones (1948-1953)

Medea — 31 funciones (1953-1962)

Turandot — 24 funciones (1948-1949) (+ grabación en 1957)

La sonámbula — 22 funciones (1955-1957)

Il trovatore — 20 funciones (1950-1956)

I Puritani — 16 funciones (1949-1955)

La gioconda — 13 funciones (1947-1953)

Cavalleria rusticana — 13 funciones (1939-1944)

Anna Bolena — 12 funciones (1957-1958)

Tristán e Isolda — 12 funciones (1947-1950)

Las vísperas sicilianas — 11 funciones (1951-1952)

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Dirección artística: 8

Dirección musical: 8

Texto: 7

Música: 8

Puesta en escena: 6

Interpretación: 9

Producción: 8

Programa de mano solo digital

Documentación a los medios: 7

ALBERT BOADELLA

Diva

Espectáculo lírico teatral

Del 8 al 12 de marzo de 2023

Sala Verde. Duración: 1 h 30 min (sin intermedio)

Autor y director de escena: Albert Boadella

Intérpretes: María Rey-Joly (Maria Callas) y Antonio Comas (Onassis)

Director musical: Manuel Coves

Asesoría artística: Dolors Caminal

Iluminador: Bernat Jansà

Diseño de sonido: Pedro Lastra

Ayudante dirección: Martina Cabanas

Coreografía: Silvia Brossa

Arias y dúos de Norma, Manon Lescaut, Tosca, Otello,

La Wally, Madama Butterfly, etc. Grabación realizada

por la Real Filharmonía de Galicia

Música cantada, acompañada de piano u orquesta:

Casta Diva – Norma (V. Bellini – F. Romani)

Aria Suicidio – La Gioconda (A. Ponchielli – A. Boito)

Un bel di vedremo M. Butterfly (G. Puccini – Giacosa e Illica

Stormy Weather (Harold Arlen – Ted Koehler)

Alfredo, Alfredo – La Traviata (G. Verdi – F. M. Piave)

Un di, felice… La Traviata (G. Verdi – F. M. Piave)

La Mamma e morta Andrea Chenier (U. Giordano – L. Illica)

Brindis – La Traviata (G. Verdi – F. M. Piave)

Lamento – Dido y Eneas (H. Purcell – N. Tate)

Yalo Yalo – Canción tradicional griega

Ebben ne andro lontana La Wally (A. Catalana – L. Illica)

Ave María – Schubert (F. Schubert)

Vissi d’arte – Tosca (G. Puccini – Giacosa e Illica)

Addio del passato – La Traviata (G. Verdi – F. M. Piave)

Dormi amor mio Madama Butterfly (G. Puccini – Giacosa e Illica)

Sirtaki – Zorba el Griego (Mikis Theodorakis)

Il Mondo Jimmy Fontana (Jimmy Fontana – Carlos Pes – G. Meccia)

O mio babbino caro Gianni Schicchi (G. Puccini – G. Borzano)

Porgi amor – Le Nozze di Figaro (W. A. Mozart – L. Da Ponte)

Follie, follie! La Traviata (G. Verdi – F. M. Piave)

Habanera – Carmen (G. Bizet – L. Haley – H. Meilhac)

Mon coeur s’ouvre a ta voix – Sansón y Dalila (C. Saint-Saëns – F. Lemaire)

Casta Diva – Norma (V. Bellini – F. Romani)

Ma lassu – Don Carlo (G. Verdi – A. Zanardini)

Una voce poco fa – Barbero de Sevilla (G. Rossini – C. Sterbini)

Sola, perduta e abbandonata – Manon Lescaut (G. Puccini – oliva. Praga, Giacosa,

Illica, Ricordi)

Singing in the rain (Arthur Freed)

Sempre libera – La Traviata (G. Verdi – F. M. Piave)

Happy birthday (Patty Hill – Mildred J. Hill)

Himno EEUU (F. S. Key – J. Stafford Smith)

D’amor sull’ali rosee – Il Trovatore (G. Verdi – S. Cammarano)

Serenata (F. Schubert)

Vals – La Viuda Alegre (F. Lehar – V. Léon – L. Stein)

Core ‘ngrato (Salvatore Cardino – Ricardo Cordiferro)

Danza tradicional del Águila (Christos Nikopoulos)

Ave María – Otello (G. Verdi – A. Boito)

CICLO BOADELLA

ESPECTÁCULOS:

-Malos tiempos para la lírica

Eectáculo lírico teatral

Sala Verde / Del 15 de febrero al 5 de marzo

-Diva. 100 aniversario del nacimiento de Maria Callas

Espectáculo lírico teatral

Sala Verde / Del 8 al 12 de marzo

DEBATES:

-Joglars, una larga utopía. Su trayectoria de 52 años con Joglars

Con Albert Boadella, Martina Cabanas y Ramón Fontseré

23 de febrero

-La derivación política de las obras. Las grandes polémicas escénicas y las intervenciones políticas a nivel personal.

Con Arcadi Espada y Albert Boadella

2 de marzo

-El teatro como arte: La palabra con música. La fusión de la última parte de su obra teatral con la música.

Con Yayo Cáceres y Albert Boadella

7 de marzo