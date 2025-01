Los Oscar 2025: la lista de todos los nominados a la estatuilla

La fecha de los Oscar 2025 esta fijada: La ceremonia se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Comenzará a las 7:00 p.m. hora del Este (ET) / 4:00 p.m. hora del Pacífico (PT).

Ahora la incógnita es quien emergerá ganador de la 97ª edición de los premios de la Academia.

Hay candidatos.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado este 23 de enero las nominaciones.

Y como era de esperar, Emilia Pérez se ha llevado el gato al agua con 13 candidaturas, incluidas mejor película, dirección, actriz protagonista y actriz de reparto.

El polémico musical de Jacques Audiard sobre una narcotraficante mexicana que se somete a una cirugía de reasignación de sexo ha arrasado en las nominaciones, superando el récord de 10 candidaturas para una película de habla no inglesa que ostentaban Crouching Tiger, Hidden Dragon y Roma.

Le siguen de cerca The Brutalist, el épico drama de Brady Corbet sobre un arquitecto judío en la América de posguerra, y Wicked, la esperada adaptación del musical de Broadway, ambas con 10 nominaciones.

La ceremonia de este año llega marcada por los devastadores incendios que han asolado Los Ángeles en las últimas semanas, obligando a retrasar el anuncio de las nominaciones y a cancelar el tradicional almuerzo de los nominados.

Pero la Academia ha decidido seguir adelante con la gala como símbolo de «resiliencia y optimismo» de la industria del cine.

Cynthia Erivo en ‘Wicked’

Cómo se vota y quién puede hacerlo

Pero, ¿cómo se eligen realmente a los ganadores de esas codiciadas estatuillas doradas? El proceso de votación de los Oscar es casi tan complejo como la trama de Inception.

Para empezar, solo pueden votar los miembros de la Academia, un selecto club de unos 10.000 profesionales de la industria del cine divididos en 17 ramas (actores, directores, guionistas, etc.).

Cada rama vota en sus categorías específicas, pero todos votan para mejor película.

La votación se realiza online y en dos fases: primero para las nominaciones y luego para los ganadores.

En la mayoría de categorías gana el más votado, pero en mejor película se usa un sistema de voto preferencial donde los votantes ordenan las candidatas.

Si ninguna película obtiene más del 50% de votos como primera opción, se van eliminando las menos votadas y redistribuyendo sus votos hasta que haya un ganador claro.

Y aquí viene lo divertido: los miembros de la Academia no están obligados a ver todas las películas nominadas (aunque se supone que deberían). Así que muchas veces el Oscar se lo lleva la película que más gente ha visto, no necesariamente la mejor.

¡Quién dijo que Hollywood era justo!

The Brutalist :

This is such a dope movie 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tqg8li40F3 — Kingsley (@_realkings) January 24, 2025

Las favoritas para llevarse la estatuilla

Este año la carrera por el Oscar a mejor película está más abierta que el escote de Jennifer Lawrence en los Globos de Oro.

Emilia Pérez parte como favorita tras arrasar en las nominaciones, pero no hay que descartar a The Brutalist, que ya se llevó el Globo de Oro a mejor drama.

Wicked podría dar la sorpresa si los votantes se dejan llevar por la nostalgia del musical clásico.

Y no olvidemos a Conclave, el thriller vaticano de Edward Berger que ha ido ganando fuerza en los últimos meses.

En el apartado interpretativo, Adrien Brody (The Brutalist) y Demi Moore (The Substance) son los grandes favoritos tras sus triunfos en los Globos de Oro.

Pero cuidado con Karla Sofía Gascón, que podría hacer historia como la primera actriz trans en ganar un Oscar por Emilia Pérez.

Como curiosidad, Sebastian Stan opta a mejor actor por su interpretación de Donald Trump en The Apprentice. Veremos si el expresidente tuitea algo al respecto… ¡Ah, no, que ya no puede!

Las películas nominadas

Emilia Pérez : Disponible en Netflix

The Brutalist : Aún en cines

Wicked : Disponible para alquilar en Amazon Prime Video y Apple TV+

Conclave : En cines y próximamente en Movistar+

Anora : Disponible en Amazon Prime Video

A Complete Unknown : Aún en cines

Dune: Part Two : Disponible en HBO Max

I’m Still Here : Próximamente en MUBI

Nickel Boys : Disponible en Filmin

The Substance: En cines y próximamente en Movistar+

Curiosidades sobre la estatuilla más famosa de Hollywood: