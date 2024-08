Cállate corazón, una comedia musical muy española

Una curiosa antología de zarzuela enhebrada con un argumento agradable, que sin pretensiones consigue un espectáculo muy digno y un buen rato entretenido, tanto para aficionados al género como para profanos que quieran aproximarse, y que incluye tonadillas, romanzas, coplas y hasta un aria operística.

El Teatro Pavón presenta con motivo de la Verbena de la Paloma de este año esta comedia musical que celebra nuestro teatro musical autóctono y que va a estar en cartel un mes, para que nadie se la pierda. Con Cállate Corazón nos llevan al camerino de una conocida cantante de zarzuela que acaba de finalizar su función de La Chulapona. A Josefina le apetece descansar y no quiere ver a nadie, pero ese día, precisamente un 15 de agosto, parece que todo cambia. Su cuarto se convertirá en un animado rincón donde se refugiarán amigos, amores del pasado y del presente, una agradable aspirante a diva del canto e incluso los propios músicos del espectáculo que no tienen un lugar donde dejar sus instrumentos.

Se trata de un homenaje a la zarzuela, pero también es una convencional pieza de teatro bien hilvanada, en la que la pareja protagonista – el director de la obra y la protagonista- revivirán amoríos antiguos en un sueño hecho realidad. Los números de zarzuela -desde algunos superconocidos a otros que son verdaderos hallazgos- se suceden con apenas pausas formando un continuo en el que la música en directo y los arreglos de las piezas se convierten en un sexto protagonista.

En el elenco de este jueves, la soprano María Rodríguez (Valladolid, 1968) en el papel protagonista y la soprano tinerfeña Ruth Gonzalez como la joven aspirante, junto a Polo Falcón, Paco Sánchez y Enrique Sanchez se ocuparon de dar presencia a los personajes, con una interpretación vocal y actoral muy aceptable, digamos que notable, al igual que la dirección de escena y dramaturgia de Susana Gómez. La escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda apenas resulta pasable y es el punto flojo de esta producción, a tono con el vestuario de Gabriela Salaverri y Mónica Teijeiro y la iluminación de Rodrigo Ortega. Ya hemos dicho que son destacables los arreglos musicales de Miguel Huerta así como su interpretación al piano. La la dirección musical es excelente, con una notable presencia del conjunto que le acompaña -Cecilia Serra, Iván Mellén (no se le parecia en escena), e Irene Celestino- y perfecta conjunción instrumental con las voces.

No se facilita al público un programa de mano imprescindible con todas y cada una de las piezas musicales que se interpretan y solo se nos explica que ‘que pertenecen a las zarzuelas más conocidas como Barberillo de Lavapiés, La Gran Vía o Luisa Fernanda, pero también nos adentraremos en algunas de las joyas escondidas del repertorio barroco y clásico, compuestas por José de Nebra o Manuel García, hasta llegar a la canción española de Granados y Falla’. De hecho, la selección incluye números de todas estas obras: El barberillo de Lavapiés, La Chulapona, La Gran Vía, El dúo de La Africana, El Juramento, Doña Francisquita, La del manojo de rosas, Me llaman la presumida, El barbero de Sevilla, La tabernera del puerto, La revoltosa, Los claveles, Luisa Fernanda, La corte del faraón, Don Gil de Alcalá, La tempranica, La generala, El Barquillero, La verbena de la Paloma, Luna de miel en El Cairo y Las leandras. Pero es una lástima, insistimos, el que la productora no facilite documentación detallada sobre el reparto y el contenido y haya que buscarlo con candil.

‘Cállate corazón’ es el dúo del acto tercero de Luisa Fernanda, de Moreno Torroba: ‘¡Subir, subir y luego caer,

la fortuna alcanzar y volverla a perder!… ¡Amar, amar, sin dejar de creer, y venir el amor, cuando no puede ser…!’.

En la velada a la que asistimos solo se cubrió la mitad del aforo, pero sinceramente merece lleno completo sobre todo como excepción en el secarral cultural veraniego. En resumen, una producción ajustada para una idea trabajada y meritoria puesta notablemente en escena.

Piezas musicales por orden de ejecución:

– Como nací en la Calle de la Paloma

– No se puede dar un paso por las calles de Madrid

– Tango de Doña Virtudes

– Tango de la Menegilda

– Casa mia figlia

– ¡Ah! Yo me vi en el mundo

– Bolero del Marabú

– Dúo de Joaquín y Ricardo

– Caballero de Gracia

– Yo soy una mujer

– Yo soy esa

– Me llaman la primorosa

– En La Habana hay una casa

– Caballero del Alto Plumero

– Escúchame

– No puede ser

– Si presumo es porque quiero

– ¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras?

– Qué te importa que no venga

– Cállate Corazón

– Cuando te miro el cogote

– Todas las mañanitas

– La tarántula

– La canción del arlequín

– Cuando está tan hondo

– Tomar la vida en serio

– Por la calle de Alcalá

– Por ser la Virgen de la Paloma

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Dramaturgia: 7

Selección musical: 8

Dirección artística: 8

Dirección musical: 9

Reparto vocal: 7

Reparto instrumental: 8

Puesta en escena: 6

Producción: 5

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 6

Teatro Pavón

Cállate corazón

Del 14 de agosto al 15 de septiembre de 2024

Dirección de escena y dramaturgia: Susana Gómez

Dirección musical: Miguel Huertas

Reparto: Milagros Martín/María Rodríguez, Ángel Walter/Polo Falcón, Álvaro Lara/Paco Sánchez/Ricardo Calderón, Ruth González/Rebeca Cardiel y Enrique Sánchez/John Heath

Músicos: Cecilia Serra, Iván Mellén, Irene Celestino

Diseño de escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda

Diseño de iluminación: Rodrigo Ortega

Diseño de vestuario: Gabriela Salaverri y Mónica Teijeiro

Producción: Come y Calla.