Unas entrañables cigarreras con coda nefasta

‘La Tribuna’ es una novela menor de Emilia Pardo Bazán -dentro de lo que cabe en esta fabulosa escritora-, nuestra realista/idealista del XIX, una mujer que todo lo observaba con maravillosa perspicacia/retranca. La versión de Cándido Pazó es buenísima, inventando el personaje de la misma autora para repasar y explicar lo que ocurre en la fábrica de tabacos de Coruña allá por los tiempos que derrocaron a Isabel II e intentaron tras esa revolución apodada ‘gloriosa’ lo que no pudo ser y no fue, una primera república estable y duradera.

Dice el versionista y director de la pieza: ‘Cigarreras’ es más que una adaptación, pero menos que un texto independiente. Es una de las muchas lecturas teatrales que se pueden hacer de ‘La Tribuna’ de Pardo Bazán. Una novela que, de tan sugestiva, resulta tan abrumadoramente fértil que sería iluso pretender abarcarla al completo en una obra teatral. Una lectura que, como todas, tiene su parte objetiva, dominante en nuestra propuesta, ligada a lo que se ha leído; y su parte subjetiva, la subsidiaria, ligada a la mirada de quien ha leído, que quiso hacer foco en las trabajadoras, sus circunstancias, vivencias, ilusiones, frustraciones… Y especialmente en una de ellas, la protagonista de la novela: Amparo alias ‘La Tribuna’. Y con las cigarreras, el tiempo histórico que les tocó vivir, años que, por convulsos y controvertidos, están sujetos a variadas interpretaciones y querencias, y en los que se pueden percibir ciertos ecos que resuenan actualmente’.

Pazó (Vigo, 1960) parece personaje importante de la escena actual gallega, con currículo y premios detrás, y esta parece la propuesta más importante de su carrera. Ha ideado que en la obra salgan solo los personajes femeninos, y que aparezca como coprotagonista la autora, que relee su novela once años después de escribirla. Eso la lleva a recordar, a imaginar, a pensar… A hablar con sus supuestos lectores, que acaban por ser el público del teatro. No hay más que contar del argumento porque hay que ver esta pieza, con una trama impecable, un texto que suponemos en lo esencial fiel a la novela -aunque oímos cosas como ‘centralismo’ que en ella no figuran-, una puesta en escena correcta en torno al taller donde las cigarreras trabajan, al que llegan y marchan abriendo sus cajones de trabajo y en el que pasan la jornada liando y liando ese tabaco del que sacan sustento para sus familias, como buenas gallegas, mujeres trabajadoras y cariñosas donde las haya.

El elenco es cautivador, emocionante, en tono y ademán justo, arrebatador casi, sin que ninguna ni nada sobre ni falte. La actriz protagonista ha cambiado, y María Roja consigue captar en buena medida el personaje tan humano de Amparo, sumisa (al salario) y rebelde (con causa), justiciera (sindicalista ‘avant la lètre’) e injusta (con el pobrecito ‘Chinto’), revolucionaria (prefeminista y preanarquista) y clásica (loca por casarse bien), un personaje de enorme talla y dramatismo. Isabel Naveira hace una magnífica ‘Comadreja’ así como Ledicia Sola borda su Consolación. Qué vamos a decir de las tres obreras mayores, de la rebelde Fina de Covadonga Berdiñas, o de Aurora y Pura que Ana Santos y Mercedes Castro hacen compatibles con papeles menores. Y finalmente, una doña Emilia a la que Susana Dans resucita con maestría de gran dama de otra época.

Magnífica coplilla la de las cigarreras y su himno a la patrona, bien por Manuel Riveiro. Ya hemos dicho que nos gustó la puesta en escena, con escenografía de Dani Trillo, botijo incluido, la iluminación de Alfonso Castro -¡esos ventanales de la fábrica!- y vestuario de rigor histórico de Martina Cambeiro. Una producción que une la mesura con la belleza, llevada a cabo al parecer en cuatro cuartos, buena fórmula para compartir riesgos: ‘Contraproducións’, una empresa gallega dedicada a la creación y distribución de espectáculos escénicos, conducida por Cándido Pazó y Belén Pichel, ha sido el motor de la producción y el teatro Romea de Barcelona ha ayudado.

El espectáculo ha hecho gira en Galicia en su versión en gallego y una vez estrenada en castellano en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, ha hecho temporada en el Teatre Romea de Barcelona y ha girado por toda España hasta realizar 80 funciones.

Todo estupendo menos la coda final. Pazó necesitaba dejar claro su simpatía por ese nacionalismo peneuvista del BNG al rebufo del desastre autonómico. Y se inventa un final impostado para que quede claro su distanciamiento del pesimismo realista de Emilia Pardo Bazán sobre la condición humana y las promesas izquierdistas -que por otra parte tan bien había captado- y ordena a las seis cigarreras aproximarse rumbosas al proscenio para gritar juntas una consigna final intempestiva y casi ridícula: ¡¡República Federal!! Así, como en una mani de toda esa extrema izquierda vociferante que se agarra a eslóganes por no ser capaz de dar soluciones actuales. Puede que corra el boca a boca y compren la entrada, y puede que el resto del personal aguante la salida de tono. Y que ello no afecte a su merecido éxito.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 9

Versión: 8

Dirección: 8

Interpretación: 9

Escenografía: 7

Música: 8

Producción: 8

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 7

Teatro Fernán Gómez

Cigrarreras

Un espectáculo basado en La Tribuna de Emilia Pardo Bazán

Versión y dirección de Cándido Pazó

Del 19 de septiembre al 26 de octubre

Intérpretes:

Susana Dans: doña Emilia

María Roja: Amparo, la Tribuna

Isabel Naveira: Ana, la Comadreja

Ledicia Sola: Lupe, Consolación, Pilara

Covadonga Berdiñas: Fina

Ana Santos: Aurora y la madre de la Tribuna

Mercedes Castro: Pura y Matilde

Música: Manuel Riveiro

Escenografía: Dani Trillo

Iluminación: Alfonso Castro

Vestuario: Martina Cambeiro

Espacio sonoro: Manuel Riveiro

Ayudante de dirección; Antonio Mourelos

Directora de producción: Belén Pichel.