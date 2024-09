Adriana Lecovreur, verismo en faceta lujosa

El Teatro Real ha inaugurado la temporada con esta obra de Francesco Cilea (1866-1950), una ópera de verismo posverdiano que dedica su hermosa partitura a encumbrar un libreto de lo más enrevesado, en una producción impresionante que refleja la fastuosidad pretenciosa de la monarquía borbónica francesa que traería la revolución medio siglo después.

Francesco Cilea forma parte de ese movimiento operístico italiano de querencia realista junto a Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano o Giacomo Puccini, es un buen exponente del verismo, y este es su mejor trabajo, en cierta manera la despedida del gran melodrama romántico italiano influido por la ópera francesa, sobre todo de Massenet. Ha sufrido cierta marginación por seguir los gustos imperantes de su época y no aportar novedades, pero escuchado hoy gana respeto.

Trata de una actriz famosa en su época, Adrienne Lecouvreur, idolatrada hasta por Voltaire por sus interpretaciones de Molière en la Comédie Française. Estamos en el llamado Siglo de las Luces que gozaba sin embargo de oscuridades tenebrosas entre el lujo de arriba y la miseria de abajo. Pero aquí esta última no sale. Solo contemplamos enmarcados en lujo los amoríos de la actriz, su relación con el mariscal Mauricio de Sajonia y su muerte con apenas 38 años, un drama que sirvió de base al libreto de Arturo Colautti para Cilea, y antes a otros tres músicos para otros tantos intentos operísticos hoy totalmente olvidados.

La ópera confronta a dos divas mundanas de emociones exacerbadas, la admirada actriz y la anterior amante de Mauricio, la princesa de Bouillon: aman al mismo hombre, y el galán debe favores a esta aunque admira a aquella. Cilea crea una partitura de gran elegancia, que combina la intensidad dramática, la belleza melódica, la exquisita orquestación y una refinada sensibilidad lírica capaz de expresar las complejas emociones de los personajes, desde el lirismo más íntimo a los estallidos de pasión.

David McVicar respeta estrictamente las referencias espacio temporales del libreto, con una puesta en escena espectacular, en la que la tensión emocional de la trama y de la música fluye sin obstáculos, transformando la estructura de los entreelones de un teatro de madera en personaje vivo que, con su presencia omnipresente y cambiante, da a la trrama el verismo necesario, ese que a menudo se echa en falta en las elucubraciones de los directores artísticos de estos tiempos. El director galés ha ido ganando prestigio con sus anteriores presencias en el Real, especialmente la muy sugerente de The Turn of the Screw (2015), luego La Traviata, Rigoletto (2015), Gloriana (2018) y finalmente un Don Carlo (2019) que a nosotros nos pareció reprobable, pura leyenda negra.

La impactante escenografía de Charles Edwards -del que se ha visto en el Real escenografías anteriores de Lucia di Lammermoor (2018) y Norma (2021)-, con su profusión de cortinajes, el uso de maquinaria teatral para crear escenarios diferentes para los cuatro actos de la tragicomedia y aún con variantes en cada uno, y el opulento vestuario dieciochesco de Brigitte Reiffenstuel, crean una atmósfera deslumbrante que evoca el lujo decadente de aquella aristocracia. Pero la brillantez de la puesta en escena no evita que McVicar fracase en desentrañar las complicaciones de la trama y que el espectador tenga que someterse a ver sin comprender demasiado (aunque tampoco haga falta). Dicho eso reconociendo sin duda que su dirección actoral es absolutamente soberbia y que cantantes, danzarines y actores componen una dramaturgia perfecta. El responsable de la reposición, Justin Way, fue asistente de David McVicar durante la creación de este montaje en su estreno en el Covent Garden. Desde entonces dirige sus reposiciones, y lo hará por décima vez en el Teatro Real, donde esta ópera nunca se había presentado.

Pero la magnificencia del montaje escénico en vez de opacar como tantas veces al contenido musical resulta esta vez exultante, para que este brille en todo su esplendor. La dirección musical de Nicola Luisotti resulta siempre dominante, elevando a la orquesta a gran nivel y consiguiendo que las maravillas de la escritura musical de Cilea siempre resulten bordadas. La precisión fue muy apreciable en los muchos y fabulosos duetos de la pieza. El segundo reparto resultó sobresaliente. Aquellos que lamentábamos no haber podido asistir al otro para escuchar a Ermonela Jaho -nuestra soprano favorita- y Elīna Garanča como su principesca rival, pronto pudimos corregir, pues la soprano italiana Maria Agresta secundada por la mezzo Ksenia Dudnikova estuvieron este miércoles más que impecables.

A la primera de ellas dos no habíamos podido escucharla hasta ahora -por eso de los dobles repartos-, a pesar de haber cantado en este teatro anteriormente Norma (2016), Il trovatore, Don Carlo (2019), Tosca (2021) y Médée (2023). Y realmente nos impresionó desde esa primera aria al comienzo del primer acto -‘Io son l’umile ancella’- en la que quedó manifiesto su timbre oscuro en el registro central, con agudos seguros, y una gran expresividad. La hizo frente con gran solvencia Dudnikova y ambas dieron vida musical y actoral al enfrentamiento por ese mariscal sajón al servicio de Luis XV que si en vida fue considerado el mejor general de los ejércitos franceses, en la pieza no consigue justificar la admiración de las dos damas. Al tenor americano Matthew Polenzani no le acompaña ya el físico y correcto en lo vocal no pudo con ese personaje tan difícil ya de origen, la parte débil del triángulo amoroso que en el estreno en 1902 corrió a cargo ni más ni menos que de Enrico Caruso.

Nos alegra decir que el barítono catalán Manel Esteve consiguió hacer de su personaje secundario, el empresario teatral Michonnet -sostén fiel de Adriana y enamorado de ella sin esperanzas- ese personaje acomplejado pero firme en sus convicciones que necesita el libreto. El bajo italiano Maurizio Muraro como el Príncipe de Bouillon y el tenor español José Fadó como el abate que es su consejero y cómplice, tras una primera intervención memorable fueron bajando en prestaciones y empuje. Acompañados de el Quinault de David Lagares, el Poisson de Vicenç Esteve, la Jouvenot de Sylvia Schwartz -los tres españoles- y la Dangeville de Monica Bacelli, presentaron un elenco que dio a la pieza el empaque que necesitaba, completado por un ballet exquisito, una presencia del coro notable y un grupo de actores muy puestos.

A pesar de que el final de la pieza es un desmesurado dramón casi inviable, como el de La traviata con cien aumentos, con la protagonista asesinada por su rival mediante los efluvios envenenados de un ramillete de violetas cuando se las prometía tan felices con su Mauricio recuperado, hubo acaloradas ovaciones -muy merecidas- de una audiencia emocionada que abarrotaba el recinto al completo y que ya había aplaudido varios momentos durante la representación. En definitiva, un ‘pedazo’ de espectáculo al que le sobra el segundo intermedio, en el que el libreto es una vez más, como es frecuente en el género, simple disculpa para una sobresaliente partitura escenificada a lo grande.

posdata.- Para conocer más a fondo la partitura de esta ópera recurramos a un experto.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Partitura: 9

Libreto: 6

Dirección musical: 8

Dirección artística: 8

Puesta en escena: 9

Voces: 8

Actuación: 9

Coreografía: 8

Producción: 9

Programa de mano: 9

Documentación a los medios: 9

Teatro Real

ADRIANA LECOUVREUR

23, 25, 26, 28, 29 de septiembre de 2024

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 de octubre de 2024

Commedia-dramma en cuatro actos

Música de Francesco Cilea (1866-1950)

Libreto de Arturo Colautti, basado en la obra de teatro homónima de Eugène Scribe y Ernest Legouvé

Estrenada en el Teatro Lírico de Milán el 6 de noviembre de 1902

Estreno de la producción en Londres en 2010

Estreno en el Teatro Real

Producción de la Royal Opera House, el Gran Teatre del Liceu, la Wiener Staatsoper, la Opèra national de Paris y la San Francisco Opera

Dirección musical Nicola Luisotti

Dirección de escena David McVicar

Responsable de la reposición Justin Way

Escenografía Charles Edwards

Vestuario Brigitte Reiffenstuel

Iluminación Adam Silverman

Coreografía Andrew George

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Dirección del coro José Luis Basso

REPARTOS

Adriana Lecouvreur Ermonela Jaho (23, 26, 29 sep; 2, 5, 8, 11 oct)

Maria Agresta (25, 28 sep; 1, 4, 7, 10 oct)

Maurizio Brian Jagde (23, 26, 29 sep; 2, 5, 8, 11 oct)

Matthew Polenzani (25, 28 sep; 1, 4, 7, 10 oct)

Príncipe de Bouillon Maurizio Muraro

Princesa de Bouillon Elīna Garanča (23, 26, 29 sep; 2, 5, 8, 11 oct)

Ksenia Dudnikova (25, 28 sep; 1, 4, 10 oct)

Teresa Romano (7 oct)

Michonnet Nicola Alaimo (23, 26, 29 sep; 2, 5, 8, 11 oct)

Manel Esteve Madrid (25, 28 sep; 1, 4, 7, 10 oct

Quinault David Lagares

Poisson Vicenç Esteve

Jouvenot Sylvia Schwartz

Dangeville Monica Bacelli

Abate Mikeldi Atxalandabaso (23, 26, 29 sep; 2, 5, 8, 11 oct)

Josep Fadó (25, 28 sep; 1, 4, 7, 10 oct)

–Niños

Elias Daoudi, Álvaro Torres

–Bailarines

Paris Anatole Zangs

Mercurio Federico Wagner

Jupiter Kevin Gibbs-Meunier

Venus Margritte Gouin

Minerva Andrea del Castillo

Pastores Irene Savary, Laurine Ristroph

Eris Meri Bonet

Juno Mónica Domínguez

–Actores

Pantaleón Sixto Cid

Aprendiz de Michonnet Ismael Palacios

Mayordomo David Sánchez

Sirvientes José Camean, José Carpe, Diego Landaluce, José Ruíz

Duración aproximada 3 horas y 10 minutos

Acto I y II: 1 hora y 15 minutos

Pausa de 25 minutos

Acto III: 25 minutos

Pausa de 20 minutos

Acto IV: 40 minutos

AGENDA | ACTIVIDADES CULTURALES

–28 de septiembre, a las 19.30 horas | PLAZA DE ISABEL II y distintos espacios en toda España

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO: Adriana Lecouvreur será retransmitida en directo en la Plaza de Isabel II, en Madrid y en plazas, teatros, auditorios, museos y centros culturales de toda España en el marco de la Semana de la Ópera del Teatro Real.

Siguen abiertas las inscripciones, en este link, para todos los ayuntamientos que se quieran unir.

–20 de septiembre a 13 de octubre | MUSEO DEL ROMANTICISMO, Sala XVIII

EXPOSICIÓN: Una obra, una ópera

El museo muestra en su sala XVIII, dedicada a la literatura y el teatro, el retrato de la actriz aragonesa Teodora Lamadrid, caracterizada de Adriana Lecouvreur, el papel con el que consiguió el reconocimiento del público español del siglo XIX y con el que consolidó su prestigio en los escenarios madrileños.

Acceso gratuito con la entrada del museo en su horario de apertura.

–22 y 29 de septiembre, y 5 y 12 de octubre, a las 11.00 y 12.30 horas | REAL JARDÍN BOTÁNICO

ITINERARIO POR EL JARDÍN: Plantas tóxicas y venenosas

El Real Jardín Botánico de Madrid ha elegido Adriana Lecouvreur para iniciar su colaboración con el Teatro Real. La misteriosa muerte de la actriz francesa con unas flores envenenadas es la excusa perfecta para realizar una visita guiada por su jardín, donde el público descubrirá las plantas tóxicas que se esconden en la naturaleza, qué partes son venenosas y cuáles no, cómo funcionan los venenos y, algo muy importante, para qué sirven además de para matar.

Más información y compra de entradas en este enlace.

–24 de septiembre, a las 19.00 horas | CASA ASIA

CONFERENCIA: Artes escénicas en extremo oriente

Poniente: Horacio Curti, etnomusicólogo y maestro shakuhachi.

Una temporada más, la institución destinada a acercar el conocimiento de Asia Pacífico a España propone una actividad que permitirá al público descubrir la riqueza de la cultura asiática. En este caso utiliza el gran melodrama romántico que es Adriana Lecouvrer para demostrar la estrecha relación que existe entre la ópera oriental y la occidental. Y es que las formas y principios estéticos de las artes escénicas de Asia Oriental, en general y de Japón en particular, se dan la mano con la esencia de esta ópera de Cilea.

Entrada libre hasta completar aforo, previa inscripción en este enlace.

–25 de septiembre, a las 12.00 horas y 26 de septiembre, a las 17.00 horas | MUSEO DEL TRAJE

VISITAS GUIADAS: Adriana, una mujer a la moda del siglo XVIII

La producción de David McVicar que se verá en el Real es el marco perfecto para un itinerario por el Museo que girará en torno al denominado “traje a la francesa” o “a la moda”. En él se podrán ver siluetas, formas y tejidos, además de analizar brevemente su contexto histórico, cultural y social, desde su origen a finales del XVII, en la corte de Luis XIV, a su evolución durante el primer tercio del XVIII.

Entrada libre hasta completar aforo, previa inscripción en este enlace.

–6 de octubre, a las 11.00 y a las 13.00 horas | REAL TEATRO DE RETIRO, Sala Pacífico

TALLER MUSICAL EN FAMILIA: ¡Todos al Real Teatro!

El caso de las violetas envenenadas explora el universo sonoro de la ópera Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea. Nos convertiremos en detectives para descubrir quién asesinó a una importante actriz…

Participan la soprano Aida Turganbayeva y el pianista Sergio Berlinches.

–8 de octubre, a las 20.00 horas | INSTITUT FRANÇAIS

DOCUMENTAL: Sarah Bernhardt, à corps perdu

Considerada una de las mejores actrices del siglo XIX y XX, Sarah Bernhardt supo dar una dimensión especial al personaje de Adriana Lecouvreur, actriz también –como Bernhardt– de la Comédie Française y sobre la que grabó una película en 1913. Para ahondar en la vida de esta musa de escritores como Oscar Wilde, Víctor Hugo o Jean Cocteau, el Institut Français de Madrid junto al canal audiovisual francés TV5MONDE presentan un documental que la directora Sophie Jaubert realizó con motivo del centenario de la muerte de la bretona.

Entrada libre hasta completar aforo.

–21 y 22 de octubre, a las 18.30 horas | CÍRCULO DE BELLAS ARTES, Sala Ramón Gómez de la Serna

CONFERENCIA: Voltaire 2024

21 de octubre. Ponentes: Juan Manuel Forte y Alicia H. Puleo. Moderador: Rodrigo Castro Orellana

22 de octubre: Ponentes: José L. Villacañas y Nuria Sánchez Madrid. Moderador: Rodrigo Castro Orellana

Voltaire, amigo cercano de Adriana Lecouvreur, y autor del Tratado sobre la tolerancia, fue enemigo del dogmatismo y de la ignorancia de su tiempo. Su figura sigue inspirando hoy en día y nos puede ayudar a reflexionar y debatir sobre los nuevos fanatismos, a combatir la disolución de la razón y la verdad, y a denunciar las nuevas manifestaciones reaccionarias.

Para ello el CBA propone dos charlas en las que cuatro filósofos pondrán de manifiesto cómo los problemas que acuciaban a Voltaire aún siguen removiendo conciencias en el siglo XXI.

Entrada libre hasta completar aforo.

–22 de octubre a las 20.00 horas | CÍRCULO DE BELLAS ARTES, Teatro Fernando Rojas

LECTURA DRAMATIZADA: Sarah Bernhardt Fan Club

En colaboración con el Círculo de Bellas Artes, el Institut français de España y la embajada francesa proponen una lectura dramatizada en francés con sobretítulos en español, escrita y dirigida por Juliette Deschamps, con los actores Judith Chemla y Bruno Blairet. Con este acto, a la vez divertido y conmovedor, en forma de biopic en 18 episodios, se homenajeará la figura de la inmensa y escandalosa actriz francesa Sarah Bernhardt, quien creó los más grandes papeles del repertorio de la época.

-Hasta final de temporada| TEATRO REAL

EXPOSICIÓN: Puccini fotógrafo

Contemporáneo de Francesco Cilea (1866-1866), Giacomo Puccini (1858-1924) –cuyo centenario de fallecimiento se está celebrando con varias iniciativas en el Teatro Real– ejerció gran influencia en el compositor de Adriana Lecouvreur, encontrándose paralelismos entre el drama Tosca y de Adriana, dos heroínas trágicas que contraponen la libertad y trascendencia del arte, frente al drama que experimentan en sus vidas.

En la exposición Puccini-Fotógrafo, organizada en colaboración con PHotoEspaña, se pueden ver fotografías de gran formato en el foyer, las escaleras imperiales y el óvalo de la tercera planta del Teatro Real.

–Hasta final de temporada| TEATRO REAL, Salón de baile y 7ª planta

EXPOSICIÓN: Centenario Victoria de los Ángeles

Victoria de los Ángeles (1923-2005) –de quien se está conmemorando el centenario de nacimiento– fue una gran intérprete de las heroínas trágicas puccinianas por su delicadísima sensibilidad, y encarnó también el rol titular de Adriana Lecouvreur, dando al personaje fragilidad y hondura.

El Teatro Real expone en el salón de baile y en el espacio expositivo que se encuentra en la séptima planta una colección de vestidos de la soprano, en colaboración con la Fundación Victoria de los Ángeles.