‘Voz y alma. Diálogos de oro’

Con título tan sugerente a la par que etéreo, este es un espectáculo de pequeño formato y gran lirismo. Dudan si denominarlo concierto dramatizado, espectáculo poético-musical, o fantasía lírica para soprano y actriz: nos quedamos con lo segundo. Es una selección ecléctica a lo ancho de cuatro siglos literarios y dos musicales de aportaciones españolas en torno al eterno tema del amor.

Nos dicen que se trata de un meditado intento de fundir la canción lírica y la poesía en una única obra que goce de armonía formal y que esté bien cohesionada desde el punto de vista conceptual y temático en torno al amor, en muchas de sus vertientes y bajo distintos estados de ánimo. La dramaturgia ideada por Raúl Losánez es un diálogo entre una actriz y una cantante, entre poesía y música, en base a textos de Lope de Vega, Leonor de la Cueva y Silva, Gutierre de Cetina, Violante do Ceo, Jorge Montemayor, Hernando de Acuña, Juan Ruiz de Alarcón, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Francisco de Quevedo, Teresa de Jesús, Cristóbal de Castillejo, María de Zayas, el Marqués de Santillana, Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Juan de Anchieta, ilustrados con músicas de este último y Enrique Granados, Eduard Toldrà, Marcela Rodríguez, Miquel Ortega, Fernando Obradors y Miguel Huertas, quien acompaña al piano a las intérpretes y es el director musical del espectáculo. La sola enumeración de procedencias del material empleado da idea de la dificultad de su ensamblaje, algo que es la característica esencial que resalta a primera vista y audición.

La impresión dominante es la un espectáculo agradable, una sucesión de hermosos textos entre interludios musicales, bien presentado y con duración precisa, pero con intrínseca dificultad de captar su sentido más allá de dar vueltas convencionales al tema idealizado del amor y a magnificar las pasiones y dolores que genera. La bien conocida actriz Marta Poveda recita con mucho sentimiento y un exceso de emotividad para compensar la frialdad del espectáculo. La no menos reputada soprano Ruth González -que ha debido sustituir a quien figuraba en el reparto original, Sonia de Munck-, interpreta con brillantez un conjunto de partituras que insisten en los agudos de la voz femenina, algo ya afortunadamente que no se lleva como en el tiempo de las divas. Como ocurre a la mayor parte de las sopranos españolas es casi imposible entender lo que González canta, y eso es una dificultad grave para entrar en la esencia de la propuesta. Miguel Huertas acompaña al piano todo ello, incorporando sus propias composiciones, con ‘Amor loco, amor loco’ abriendo y cerrando el espectáculo, y musicando hacia la mitad del mismo textos de Lope de Vega, Catalina Clara Ramírez de Guzmán y Teresa de Jesús.

Losánez, crítico teatral del diario La Razón, ya estrenó el año pasado en el Fernán Gómez junto a Ana Contreras ‘Vano fantasma de niebla y luz’ (ver nuestra reseña), un recital dramatizado de la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, que resultaba más logrado que la propuesta de este martes, muy al gusto del público muy conservador y muy maduro que llenaba el centenar de localidades disponibles.

PROGRAMA

+MIGUEL HUERTAS (1971)

Amor loco, amor loco Estreno

Texto de Jorge de Montemayor y Raúl Losánez

+Contento estarás, amor

(Por Lo fingido verdadero) (2022)

Texto de Lope de Vega

+EDUARD TOLDRÀ (1895-1962)

Madre, unos ojuelos vi (Seis canciones) (1941)

Texto de Lope de Vega

+ENRIQUE GRANADOS (1867-1916)

No lloréis, ojuelos (Canciones amatorias) (1913)

Texto de Lope de Vega

+MARCELA RODRÍGUEZ (1951)

Cierra el labio, fementida

(El semejante a sí mismo) (1992)

Texto de Juan Ruiz de Alarcón

+M. HUERTAS

Amor me puso en tanta desventura

(Por Lo fingido verdadero) (2022) Estreno

Texto de Lope de Vega

+Quien en dos días de amor Estreno

Texto de Leonor de la Cueva y Silva

Quiera quien quisiere Estreno

Texto de Catalina Clara Ramírez de Guzmán

+MIQUEL ORTEGA (1963)

Si el amor que me tenéis.

Coloquio amoroso (2014)

Texto de Santa Teresa de Jesús

+E. TOLDRÀ

Después que te conocí (Seis canciones) (1941)

Texto de Francisco de Quevedo

+FERNANDO OBRADORS (1897-1945)

Dame, Amor, besos sin cuento

(Canciones clásicas españolas) (1921)

Texto de Cristóbal de Castillejo

+E. TOLDRÀ

Nadie puede ser dichoso

(Seis canciones) (1941)

Texto de Garcilaso de la Vega

+JOAQUÍN TURINA (1882-1949)

Cuando tan hermosa os miro

(La discreta enamorada) (1936)

Texto de Lope de Vega

+M. HUERTAS

Solo es querer Estreno

Texto del Conde de Villamediana

+F. OBRADORS

Con amores, la mi madre

(Canciones clásicas españolas) (1921)

Texto de Juan de Anchieta

M. HUERTAS

Amor loco, amor loco Estreno

Texto de Jorge Montemayor y Raúl Losánez.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 7

Selección musical, 6

Selección literaria, 7

Dirección musical, 8

Dramaturgia, 6

Interpretación, 8

Teatro de la Zarzuela

Ambigú

‘Voz y alma. Diálogos de oro’

15 de octubre de 2024

Soprano Ruth González

Piano y Dirección musical Miguel Huertas

Actriz Marta Poveda

Dramaturgia Raúl Losánez

Duración aproximada: 70 minutos, sin intermedio.