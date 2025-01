La zapatera prodigiosa, puro melodrama lorquiano

Esta versión de la poco representada y muy famosa obra se presenta como flamenca, pero lo es en el tono justo. Conserva perfecto los vibrantes espíritu y texto de un Lorca auténtico en un montaje acertado para una farsa que en el fondo, es un gran drama como la definió Federico.

La Zapatera tiene 18 años y se ha casado con uno de 54, el Zapatero, honrado y cabal, pero sieso y mohíno, especialmente en lo que a arrumacos se refiere. Se han casado como se suele decir por conveniencia, no por amor. No mantienen relaciones íntimas. Ella está frustrada por ello, es de carácter alegre y rebelde, y se enfrenta al vecindario que critica con saña al infeliz matrimonio. El zapatero, que por el contrario teme al escándalo y no soporta que su casa sea comidilla de unos y otros, se decide a huir y la abandona. La zapatera, ante la necesidad, abre una taberna para poder subsistir. Y ahí, aprovechando la coyuntura, hacen parada y cortejo varios hombres que la desean. Un día aparece un ciego trotamundos que cuenta una historia de desamor que coincide con la suya propia, ambos malqueridos, ambos arrepentidos. Cuando él la revela que es su marido, entre dimes y diretes conseguirán reconciliarse.

Se cree que Lorca se inspiró en una mujer llamada Agustina González Blanco, conocida en Granada como ‘la zapatera’; se cree que incluso hicieron amistad y hasta fueron novios. Así apodada porque su padre era el dueño de una zapatería en el número 5 de la calle Mesones, que a su muerte ella heredó y regentó, dándole una independencia económica y una actitud vital y social independiente, algo que no estaba muy bien visto en aquel tiempo: era escritora, pintora, interesada por la astronomía y ni más ni menos que teósofa. Creó su propio partido, El Partido Entero Humanista. Entraba sola en los cafés, vestía de hombre, y autoeditaba sus opúsculos y los vendía en la zapatería. La llamaban “la loca” y ella decía que era porque la libertad no les estaba permitida a las mujeres. En los primeros días de la sublevación militar del 36 se cree que fue detenida por una partida irregular y fusilada en el barranco de Víznar. Misma suerte que correría Federico unos meses después.

El director, José Maya Cortés, cita al autor: ‘El teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres puedan poner en evidencia morales viejas o equivocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento’. Y añade: ‘Deberíamos tener estas palabras presentes en el corazón, como si fuese una oración, una oración de amor y fe en el hombre. Yo me he dejado arrastrar por la marea rítmica y el descaro de esta zapatera desvergonzada y rabiosamente humana. He sentido las pulsaciones de su corazón y me he dejado llevar… El arte teatral, que tiene el arduo compromiso de reflejar el comportamiento del ser humano y sus realidades, será infructuoso si no rompe prototipos y estéticas sociales que asfixian el alma humana con corrientes modernas y falsas vanguardias que confunden el cómo es por lo que sé es’.

Así que se ha librado muy mucho de innovaciones y su historicista visión se agradece. Pone en escena un reparto abundante y distribuye contados bailes y cantes en la trama, como puntuaciones ambientales que convencen, con una escenografía simbolista de puertas y ventanas, bien vestid y ‘atrezatta’, con una coreografía de su sobrino José Maya Serrano cuyo plato fuerte es un descomunal duelo zapateado entre dos gañanes que es para verlo. La iluminación de Miguel Agramonte se centra en la protagonista y la convierte en una aparición permanente y atractiva. Es Lydia Aranda, que lo hace pero que muy bien y resulta convincente y cercana. Hasta otros cuatro apellidos Maya hay en el reparto, aparte de los dos mencionados. Nos gusto Jerónimo Maya como un niño y también José Maya como un viejales verde. Pero Joaquín Dicenta es el que aporta empaque al conjunto actoral. Y el grupo de vecinas y beatas pone presencia y baile. Bien dirigida, con un acertado movimiento en escena. Y Lorca tal cual era, brillante escritor, penetrante observador, populista de gruesos trazos y crítico apasionado de un mundo que estallaría.

José Maya Cortés es también director de este Teatro Pavón en su nueva andadura, fundador de la compañía de teatro clásico Zampanó Teatro en 1981, creada para recuperar textos de nuestros autores del Siglo de Oro, una treintena de los cuales ha estrenado, entre otros trilogías sobre Calderón, Lope de Vega y Tirso de Molina. Su sobrino, José Maya Serrano, es bailaor y coreógrafo y actúa desde los nueve años. Ha bailado como telonero en los conciertos de estrellas del pop internacional como Marc Anthony, Beyoncé, Björk o Juan Luis Guerra, y en las giras de Vicente Amigo. Su anterior espectáculo ‘Color sin nombre’, inspirado en el legado pictórico de Mark Rothko, también pasó por el Teatro Pavón.

El aforo estaba lleno de un público que quizás esperaba algo diferente de esta ‘farsa violenta en dos actos’, que más que flamenca es andaluza, y más que andaluza es granadina, y más que granadina es lorquiana. Pero los espectadores no ahorraron aplausos y estos fueron bien merecidos.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 8

Texto, 8

Dirección, 8

Interpretación, 8

Escenografía, 7

Coreografía y música, 7

Producción, 8

Programa de mano n/h

Documentación a los medios, 6



Teatro Pavón

La zapatera prodigiosa,

Autor: Federico García Lorca

Dirección: José Maya Cortés

11 Ene 2025 a las 12:00

14 Ene 2025 a las 19:00

9 Feb y 2, 23 y 30 Mar 2025 a las 20:30

ZAPATERA – Lydia Aranda

NIÑO – Jerónimo Maya

ZAPATERO – Francesc Galceran

VECINA ROJA – Belén Orihuela

NIÑA 1 – Sara Moreno

NIÑA 2 – Lilli Lekmouli

ALCALDE (y presentador) – Jacobo Dicenta

DON MIRLO – José Maya

MOZO DE LA FAJA – Abraham Arenas

BEATA 1 – Belén Orihuela

BEATA 2 – Sara Moreno

BEATA 3 – Lilli Lekmouli

MOZO DEL SOMBRERO – Antonio Maya

Guitarra – Juan Maya y Antonio Maya

Coreografía – José Maya Serrano

Iluminación – Miguel Agromonte

Vestuario – LaChorla

Música – Juan Maya

Escenografía – Brazodoble

Duración: 80min.