Maya Hawke presentará su tercer álbum en Barcelona

Será el 8 de julio en la sala Razzmatzz 2 de Barcelona, donde presentará su tercer álbum de estudio, Chaos Angel y su próximo EP titulado Clipped Wings que verá la luz este próximo viernes y del que ya se puede escuchar el primer adelanto ‘Kamikaze Comic’.

La actriz, que además es música, compositora y productora ha lanzado hasta ahora tres álbumes: Moss (2022), Blush (2020) y el reciente Chaos Angel (2024) en los que también estuvo inmersa en el diseño creativo de las portadas.

‘Thérèse’, el tema principal de Moss, se hizo famoso a nivel mundial gracias a su videoclip dirigido por el actor Brady Corbet, acumulando millones de reproducciones y llevando a Maya a debutar en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Sus conciertos han recibido muy buenas críticas con entradas agotadas en EE. UU. y Europa, además de haber sido telonera de Bright Eyes y Faye Webster.

En esta gira, Maya presenta su tercer álbum, Chaos Angel, en el que lleva su estilo honesto y directo para escribir canciones a un nivel aún más profundo y atrevido.

Este trabajo representa su obra más producida en cuanto a sonido y más rica en temas, dando la sensación de ser la culminación de su arte. A lo largo de 10 canciones, Maya recorre experiencias de transformación, descubrimientos, equivocaciones y promesas incumplidas, mientras examina los patrones que seguimos al intentar madurar, perdernos y reencontrarnos.

Chaos Angel también marca una etapa en la que Maya se afianza más como artista, mostrándose más atrevida en el estudio que en sus álbumes anteriores.

Aunque muchos de los temas aún giren en torno a la guitarra acústica y a un estilo vocal, a la vez elegante y conversacional, esta vez los arreglos son más detallados y envolventes.

En su trayectoria como actriz, ha participado en películas como Asteroid City de Wes Anderson, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino y, más recientemente, Maestro de Bradley Cooper.

Además, protagoniza y coproduce Wildcat, una cinta dirigida por su padre, Ethan Hawke, que se presentó en los festivales de Telluride y Toronto en 2023.