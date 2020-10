Cloacas blaugranas: Suárez desvela una humillación que le infligió Koeman para obligarlo a irse del Barça

Siguen saliendo detalles del vergonzoso espectáculo ofrecido por FC Barcelona durante el pasado verano, el ‘caso Messi’ no ha llegado a su fin, y al parecer es mucho lo que queda por descubrir.

Luis Suárez, tras anotar un gol en la victoria de Uruguay contra Chile (2-1), no ha tenido reparos en contar lo mal que lo pasó durante aquellos días. Incluso desveló el trato humillante al que se vio sometido tras la llegada de Ronald Koeman.

¿Cuándo cambiaste el chip de ante la situación del Barcelona? le preguntaron al delantero que recordó lo que habló con su familia: «Como yo les digo a ellos, tienen que valorar que son unos privilegiados porque estuvimos seis años en un mismo lugar, y no es fácil consolidarse en un equipo como el Barcelona», comentó para la televisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Posteriormente dejó claro que las heridas infligidas por la directiva del club aún siguen allí, aunque valoró el cambio de aires.

«Obviamente, los mensajes del club que me buscaba una solución para cambiar de aire, no me los tomé muy bien por las formas en que se hicieron más que nada.

Fueron días de pasar llorando por la situación que me estaba tocando vivir a disfrutar, volver a que te valoren como jugador, a que te quieran, a sentir el cariño de un club que me recibió a las mil maravillas. Hasta la hora del debut, es un lindo recuerdo que me quedo»