Eduardo Inda saca los trapos sucios del Barça en ‘El Chiringuito’: «Messi ha roto su relación con Piqué»

Puede que el culebrón entre Messi y la directiva del FC Barcelona haya llegado a una tregua, pero las consecuencias del escándalo futbolístico de este verano ha dejado consecuencias. Así lo ha afirmado el periodista Eduardo Inda en El Chiringuito.

Tras el fallido burofax y el intento de huida al Manchester de Guardiola, Messi no tuvo más opción que regresar al Camp Nou, Bartomeu se encargó de que la partida del argentino fuese imposible.

En esos momento difíciles uno de los pesos pesados, Gerard Piqué, no dijo ni una palabra a favor de su compañero y eso ha causado, según Inda, que la relación entre los dos capitanes del Barça esté «totalmente rota».

«Messi esperaba el apoyo público de un jugador que es santo y seña del barcelonismo, eso ha provocado que Messi tenga una relación con este jugador casi inexistente, Leo no le perdona que ese aliento no llegase jamás«, explicó el director de Ok Diario a Josep Pedrerol en una nueva ‘ExclusInda’.

«Leo Messi esperó el aliento de Piqué, pasaron los días y no llegaba el aliento…Hubo jugadores que se posicionaron a favor del argentino, directa o indirectamente»

Razones no le faltan al de Rosario, la temporada pasada los jugadores se convirtieron en el blanco de los ataques de la directiva de Bartomeu, lo que quedó demostrado con la contratación de la empresa I3 Ventures, ante lo cual habían mantenido un frente unido.

Piqué fue señalado por sus negocios con la Copa Davis, mientras que Messi sufrió campañas en su contra por no renovar.

«¿Por qué Messi no hace pública la renovación con el Barcelona?», «A pesar de todas las maniobras de Guardiola, Messi sigue en el Barcelona», «Vaya fiera tiene Messi en casa. Se meten con su hijo en redes sociales y sale Antonella a defenderle como una leona». «Paquito el Chocolatero y viva España. Gerard Piqué contrata a Taburete para actuar en su Copa Davis. ¿Los negocios entienden de política? Queda claro que no», fueron algunos de los mensajes publicados en Facebook y Twitter por cuentas vinculadas a la empresa.

Sin embargo, en el momento de la peor crisis de imagen que sufrió el delantero argentino Piqué brilló por su ausencia. Messi esperaba que su compañero manifestara algún tipo de apoyo «directa o indirectamente».

«Leo está cabreado porque esperaba que se mojase directa o indirectamente, el apoyo se puede hacer muchas veces por implícito y no por explícito, que es lo que hacen muchas veces los jugadores inteligentes, en este caso Piqué lo es y mucho», explicó Inda.

Ante esto, el experimentado periodista, reconoce que después de desvelar tal información es posible que los jugadores muestren una imagen de que su relación va perfectamente bien.

«Me imagino que en los próximos días se abrazarán y harán esas mascaradas que hacen y esas teatralizaciones que no se cree ni su padre, pero la relación está rota», explicó el periodista reconocido por ser hincha del Real Madrid.