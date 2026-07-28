Terrazas, luz y vistas: los atributos que más impulsan la demanda de vivienda de lujo en Madrid

En el mercado inmobiliario de alto nivel, la ubicación continúa siendo uno de los factores más determinantes. Sin embargo, en los últimos años, el comprador de vivienda prime en Madrid ha incorporado nuevas prioridades a la hora de tomar una decisión. Más allá del barrio, la superficie o las calidades, atributos como la terraza, la luz natural, la altura de la vivienda o las vistas despejadas tienen cada vez más peso en la percepción de valor de un inmueble.

Desde Única Inmobiliaria, agencia especializada en viviendas exclusivas en Madrid, señalan que este cambio responde a una evolución clara en la forma de entender el hogar. El comprador actual no solo busca una buena dirección, sino una vivienda que aporte confort, privacidad, amplitud visual y una mejor calidad de vida en el día a día.

«En zonas prime de Madrid, dos viviendas con una ubicación similar pueden tener una percepción de valor muy distinta si una de ellas cuenta con terraza, buena orientación, luz natural o vistas despejadas», explica el portavoz de Única Inmobiliaria, que añade: «Son elementos que influyen mucho en la decisión final del comprador».

Y es que, la terraza se ha consolidado como uno de los atributos más demandados en el segmento residencial de alto standing. En barrios como Salamanca, Chamberí o Chamartín, donde la oferta de viviendas con espacios exteriores es limitada, contar con una terraza bien integrada en la vivienda puede marcar una diferencia relevante en el interés que despierta el inmueble.

En este sentido, la terraza ha dejado de percibirse como un elemento complementario para convertirse en un activo estratégico dentro de la vivienda. Para muchos compradores, representa una extensión natural del hogar y una forma de ganar bienestar sin renunciar a vivir en el centro de Madrid.

La luminosidad es otro de los grandes factores que condicionan la demanda. «En el mercado prime, las viviendas exteriores, en plantas altas y con buenas orientaciones son muy apreciadas por el comprador de alto poder adquisitivo», destaca el portavoz de Única Inmobiliaria, que continúa: «Las vistas despejadas es otro atributo valorado por compradores que buscan una vivienda singular, capaz de diferenciarse dentro de una misma zona».

Para Única Inmobiliaria, esta evolución obliga a analizar cada inmueble desde una perspectiva más completa. «Es necesario estudiar sus atributos diferenciales, su potencial real en el mercado y la forma en la que responde a las expectativas del comprador actual».

«En el mercado de lujo, los detalles tienen un peso enorme. Una buena terraza, una orientación favorable o unas vistas despejadas pueden convertir una vivienda en una oportunidad especialmente atractiva para determinados perfiles de comprador», añade el portavoz.

Sobre Única Inmobiliaria

Única Inmobiliaria es una firma especializada en la intermediación de viviendas en algunas de las zonas más exclusivas de Madrid, con especial presencia en Recoletos, Barrio de Salamanca, Chamberí, Chamartín, Retiro y Centro. La compañía desarrolla un modelo de asesoramiento centrado en el análisis estratégico del mercado residencial prémium y la gestión personalizada de operaciones inmobiliarias.