La campaña del Ayuntamiento para el Carnaval apuesta por la unión entre culturas

La unión entre los más castizo con el ambiente más festivo de Iberoamérica inspira el cartel del próximo Carnaval de Madrid, que se celebrará del 21 al 26 de febrero. María Corte ilustra esta campaña organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid que unifica las tradiciones madrileñas con el folclore de las comunidades iberoamericanas.

Madrid e Iberoamérica son dos culturas que se abrazan. Un madrileño con su boina pichi cruza sus manos con una boliviana con su gorro típico intercambiándose sus antifaces de carnaval, una paloma de las calles madrileñas y un flamenco. En la colorida ilustración también se identifican el edificio Capitol, una boca de metro y un gato en homenaje a los madrileños, mientras que Latinoamérica aparece representada con las ruinas mayas, sus palmeras, cactus y agave, además de la tradicional katrina mexicana.

María Corte, nacida en Barcelona en 1983, es una ilustradora que colabora con multitud de revistas como BBC Music Magazine, The Deal, o LeCool… Además, ha realizado portadas e ilustraciones para periódicos como The New York Times, The Wall Street Journal, Corriere della Sera, Il Sole, La Vanguardia, o Diari de Tarragona. También ha trabajado en la industria editorial con el Grupo Planeta, Ediciones del Serbal y Orsai Ediciones. Sus creaciones, que combinan las formas geométricas con una singular sensibilidad cromática, se pueden encontrar en portadas de libros, anuncios, animaciones y campañas institucionales.

El cartel de Carnaval, al igual que el resto de carteles oficiales de las campañas y festivales culturales organizadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte que dirige Andrea Levy, se puede descargar en la página web de Madrid Destino. Su uso es doméstico, puesto que, para respetar los derechos de autoría, cualquier otro uso está sujeto a autorización.