El pasado jueves Kazajstán celebró el «Día de los Trabajadores de los Medios de Comunicación». El Presidente de Kazastán, Kasym-Jomart Tokayev, felicitó a los periodistas por su fiesta profesional, destacando su contribución a la construcción de un país justo y de derecho.

«Los periodistas están llamados a ser paladines de la verdad y la justicia. Por ello, los profesionales de los medios de comunicación gozan invariablemente de gran estima. En última instancia, tanto el Estado como los periodistas sirven al pueblo e influyen en la vida del país. Tenemos un objetivo común: construir un Kazajstán justo, un país de igualdad de oportunidades para todos», declaró Tokayev.

Esto ha sido posible gracias al especial papel de los periodistas en la explicación de la política estatal, explicó.

«Nuestro país ha entrado en una nueva etapa de desarrollo. En los últimos cinco años hemos llevado a cabo reformas a gran escala que han cambiado fundamentalmente el sistema político. La influencia del Parlamento ha crecido, la responsabilidad del Gobierno ha aumentado. El sistema de controles y equilibrios entre los poderes se ha reforzado. Se ha reforzado el papel de los partidos políticos en la sociedad. Se han desarrollado mecanismos específicos que permiten a los ciudadanos expresar abiertamente sus opiniones y ser social y políticamente activos», subrayó el político.

Kasym-Jomart Tokayev destacó la introducción de un único mandato presidencial de siete años, la formación de un nuevo rumbo económico y la consolidación en la sociedad de los valores básicos que requiere la nación.

«Nuestra sociedad está amenazada por cinco males sociales: la adicción, la drogadicción, la violencia doméstica, el vandalismo y el despilfarro. El Estado está tomando medidas concretas para combatirlos. Se ha promulgado una ley contra la violencia doméstica. Cada familia debe ser un modelo a seguir. A ello contribuye la formación de una cultura jurídica, en la que los medios de comunicación desempeñan un papel especial«, declaró el jefe del Estado kazajo.

Tokayev afirmó en su mensaje de felicitación que las actividades de políticos y periodistas están estrechamente interconectadas y tienen como objetivo proteger los intereses del Estado y del pueblo.

«Otra misión importante de los medios de comunicación es informar a los ciudadanos de forma exhaustiva y más amplia sobre el desarrollo de la economía. Hay mucho que contar, ya que el atractivo inversor de Kazajstán ha ido creciendo en los últimos años. Por ejemplo, en 2026 se abrirá en la región de Almaty una planta de la mundialmente conocida empresa Pepsico, que será la mayor de Asia Central. En Shymkent, está previsto finalizar este año la primera fase de construcción de un gran complejo de invernaderos en cooperación con socios turcos. Se ha llegado a un acuerdo con colegas chinos sobre la construcción de una planta de fundición de cobre con una capacidad de 300.000 toneladas de cobre al año en la región de Abai. El proyecto, con un coste preliminar de 1.500 millones de dólares, creará más de mil nuevos puestos de trabajo. En la región de Atyrau está prevista la construcción de un complejo integrado gas-químico para la producción de polietileno. Los medios de comunicación se hacen eco de estos y otros cientos de proyectos», subraya Tokayev sobre el valor informativo de los periodistas.

El mandatario de Kazajstán destacó el papel de los medios de comunicación en el diseño de la agenda internacional.

«Este año para Kazajstán está lleno de acontecimientos internacionales. La próxima semana Astana acogerá la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Sin exagerar, será uno de los foros internacionales de alto nivel más importantes de los últimos años. A la cumbre asistirán líderes de Estados que representan a casi la mitad de la población mundial, así como jefes de influyentes organizaciones internacionales, incluido el Secretario General de la ONU. Además de la OCS, este año nuestro país preside otras cinco organizaciones internacionales. Es un caso sin precedentes, podría decirse que un logro en la historia de la diplomacia kazaja», declaró Kasym-Jomart Tokayev.

Gracias a los medios de comunicación, los ciudadanos no quedan al margen de la vida política del país.

«La aplicación de reformas sistémicas ha dado lugar a un aumento del nivel de cultura política de los ciudadanos, ha surgido un pluralismo de opiniones real y amplio. La opinión pública se ha convertido en un factor importante de la vida política, y la libertad de expresión en un valor inviolable de nuestra sociedad. Hoy en día hay cientos de medios de comunicación independientes y recursos mediáticos que operan en Kazajstán, por no hablar de los numerosos blogs y canales de Internet. Presentan diversos procesos del país desde distintos ángulos y critican las actividades de las autoridades. Pero el pluralismo de opinión es exactamente lo que perseguíamos desde el principio, es nuestro logro fundamental», subrayó.

Sin embargo, el político advirtió contra el autoengaño, la autoglorificación y la exacerbación de la situación.

«Una mirada honesta a los problemas existentes y un intercambio franco de opiniones son importantes para el progreso de la nación. No debemos perseguir victorias imaginarias ni logros ilusorios. Al mismo tiempo, en el marco de la libertad de expresión, no debemos exacerbar constantemente la situación, diciendo que nada está cambiando en el país, que todo va mal. Esto no es cierto. Hay deficiencias, pero no es tan malo. Ese trasfondo informativo no ayuda a la gente, sino que, al contrario, la sume en la depresión, genera apatía en la sociedad», advirtió.

Los medios de comunicación ocupan un lugar especial a la hora de afianzar en la sociedad el principio de «ley y orden», gracias al cual es posible avanzar hacia la garantía del Estado de derecho.

«Estamos tomando medidas concretas para garantizar que en Kazajstán, como en cualquier otro Estado de derecho, todos los ciudadanos e instituciones respeten las leyes, normas y reglamentos. Las contradicciones y desacuerdos en la sociedad deben resolverse de acuerdo con la legislación nacional y las normas internacionales básicas. Por lo tanto, el principio de «ley y orden» debe considerarse una base fiable para construir un Kazajstán justo, un país de igualdad de oportunidades para todos. La información es una herramienta poderosa.

En los tiempos de inestabilidad que corren, es especialmente importante proporcionar a la población información exhaustivamente analizada, verificada y fiable. La difusión de información que induzca a error a los ciudadanos es inadmisible. La libertad de expresión no significa criticar todo lo que ocurre en el país. Los medios de comunicación que realmente sirven a los intereses de la nación deben contribuir a reforzar la unidad», subrayó Kasym-Jomart Tokayev.