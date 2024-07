¿Debería Kamala Harris sustituir a Biden como candidata a la presidencia de Estados Unidos?

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, se presentó el pasado sábado en un festival cultural en Nueva Orleans, donde relató su historia personal y los logros alcanzados durante su mandato en la Casa Blanca.

Este tipo de eventos no son una novedad para Harris, quien ha estado en el ojo público desde que asumió su cargo hace tres años y medio, siendo pionera como la primera persona negra y sudasiática en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos.

La reciente y creciente atención de los medios hacia Harris refleja la situación de incertidumbre que se vive en Washington.

Harris, por su parte, ha mantenido un discurso centrado en la ambición y la superación personal, evitando pronunciarse sobre la idoneidad de Biden para continuar en el cargo.

Through our Bipartisan Safer Communities Act, President Biden and I are doing everything in our power to protect our communities from the horror of gun violence.

And we continue to call on Congress to have the courage to act by passing additional commonsense gun safety laws. pic.twitter.com/ctyuFPpSRW

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 7, 2024