Trump acepta enfrentar a Kamala Harris en un debate televisado por Fox News

La noticia fue revelada a través de la red social Truth Social, donde Trump afirmó: «He acordado con Fox News debatir con Kamala Harris el miércoles 4 de septiembre». Sin embargo, aún no está claro si Harris ha aceptado formalmente la invitación.

Este anuncio llega en un momento crucial para Harris, quien recientemente aseguró los votos necesarios para ser designada candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre.

La carrera de Trump hacia la Casa Blanca se revitalizó el mes pasado cuando el presidente Joe Biden, de 81 años, decidió no buscar la reelección, respaldando en su lugar a Harris, en medio de crecientes preocupaciones sobre su salud.

La decisión de Biden de retirarse fue precipitada por su desastroso desempeño en el debate contra Trump en junio en CNN. Este fracaso parece haber tenido un impacto significativo en su campaña, obligándolo a dar un paso atrás y ceder el protagonismo a Harris. Originalmente, estaba programado un segundo debate Trump-Biden para el 10 de septiembre en ABC, pero los cambios recientes han llevado a su cancelación. En su lugar, Harris asumirá el desafío de enfrentar a Trump.

No obstante, este cambio de planes no ha estado exento de controversia. En un principio, Trump, de 78 años, había declarado que no debatiría con Harris. La exfiscal de distrito y exfiscal general de California, de 59 años, no dudó en retar a Trump públicamente el mes pasado, desafiándolo a debatir cara a cara con ella, lo que probablemente influyó en su decisión de aceptar el debate.

La confirmación de Fox News de que el debate se llevará a cabo con público presente y bajo reglas similares al encuentro de junio entre Trump y Biden, añade una capa adicional de expectación. Este evento promete ser un espectáculo político sin precedentes, con dos figuras contundentes enfrentándose en un escenario nacional.

Trump y Harris representan dos visiones muy diferentes para el futuro de Estados Unidos. El debate ofrecerá a los votantes una oportunidad única para comparar directamente sus propuestas, estilo de liderazgo y capacidad de manejar la presión. En última instancia, este encuentro podría ser decisivo para la campaña de ambos candidatos.

El debate entre Donald Trump y Kamala Harris promete ser un evento crucial en la carrera hacia la Casa Blanca. Será interesante ver cómo se desarrolla y qué impacto tendrá en la decisión final de los votantes en noviembre. Mientras tanto, el país espera con ansias ver cómo estos dos políticos de alto perfil se enfrentan en lo que seguramente será un choque de titanes.