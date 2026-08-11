Trump utilizó en secreto un jet militar para abandonar Turquía ante las amenazas de muerte de Irán

La salida de Trump de Turquía en julio se convirtió en una operación de seguridad más intrincada de lo que se comunicó públicamente.

De acuerdo con The New York Times, altos funcionarios de la Casa Blanca idearon un plan engañoso para evacuarlo de Ankara en un avión militar diferente al que vieron los periodistas y parte del personal presidencial.

Esta revelación se produce en un clima de creciente tensión con Irán, al tiempo que surgieron inquietudes sobre la vulnerabilidad del nuevo Boeing 747-8 proporcionado por Catar. En aquel entonces, la versión oficial comunicó que el presidente volaría en el viejo Air Force One “por viejos tiempos”, pero la investigación del diario neoyorquino argumenta que esa imagen formó parte de una estrategia para despistar tanto a posibles adversarios como a la prensa.

Lo sucedido en Ankara

El relato ofrecido por The New York Times detalla una secuencia precisa de acontecimientos. Trump habría abordado la versión antigua de Air Force One ante las cámaras, pero luego fue trasladado fuera del avión con un carro de catering hacia un C-32A militar más pequeño. Este movimiento se llevó a cabo sin que los periodistas ni algunos funcionarios supieran que el presidente ya no estaba a bordo del avión que despegó como señuelo.

La intención, según la información del diario, fue proteger al presidente de una amenaza creíble proveniente de Irán. La operación fue tan delicada que la Casa Blanca permitió que los reporteros creyeran que viajaban en el mismo avión que Trump, cuando en realidad estaban sirviendo como cobertura para la maniobra. Reuters, AP y CBS News también han reportado que la decisión fue resultado de una alerta de seguridad seria, lo que llevó a un cambio de plan de vuelo por precaución.

La importancia de la amenaza iraní

El núcleo del asunto no es solo el cambio de aeronave, sino la naturaleza de la amenaza en sí. La información coincide en señalar que no se trataba de un riesgo específico contra el avión catarí, sino contra el propio Trump y cualquier aeronave que utilizara. The Guardian había señalado previamente que los servicios de seguridad detectaron una amenaza creíble vinculada a fuerzas o proxies iraníes, y que el Servicio Secreto recomendó cambiar de avión.

Este aspecto explica por qué el debate no se centra únicamente en la seguridad del Boeing proporcionado por Catar, sino también en la valoración general del entorno de amenaza. Trump ha subrayado en varias ocasiones que Irán lo considera un objetivo prioritario, y fuentes citadas por medios como ABC News han indicado que los servicios de seguridad actuaron “por abundancia de cautela”, aunque no siempre hablaron de una amenaza concreta y confirmada en cada etapa del operativo.

Incongruencias en la versión oficial

La cobertura de The New York Times introduce un elemento incómodo para la Casa Blanca: la desinformación también afectó a la propia comitiva. Parte del personal y los periodistas terminaron dentro del avión señuelo sin saberlo, lo que convierte esta operación en una de las maniobras más teatrales de seguridad presidencial en los últimos tiempos. The Washington Post, AP y Reuters están de acuerdo en que el traslado secreto ocurrió y que la versión pública no reflejó la totalidad de la secuencia.

Elemento Versión pública Lo que describen las filtraciones Avión de salida Antiguo Air Force One Traslado secreto a un C-32A militar Motivo Cambio rutinario o “por viejos tiempos” Amenaza creíble vinculada a Irán Papel de la prensa Viaje con el presidente Viaje en un avión señuelo Método Embarque normal en pista Uso de un carro de catering como cobertura

Perspectivas futuras

En el corto plazo, este episodio refuerza dos frentes. En primer lugar, el político: vuelve a centrar la atención sobre la gestión de la seguridad presidencial y la comunicación de la Casa Blanca. El segundo es el operativo: plantea interrogantes sobre quién conocía la amenaza, cómo se compartió la información y hasta qué punto el nuevo avión donado por Catar cumplía con todas las capacidades defensivas necesarias.

Esto también podría generar más ruido en torno al vínculo de Trump con el avión catarí y la narrativa de riesgo que rodea su presidencia. Si la seguridad aérea vuelve a convertirse en un tema de gran relevancia, la Casa Blanca va a tener que dar explicaciones más claras sobre por qué optó por una estrategia de engaño tan elaborada y cuánto tiempo estuvo evaluándose. En un panorama de tensión con Irán, cualquier detalle relacionado con movimientos, rutas y aeronaves puede impactar de inmediato en la seguridad y en la política.

Entre los aspectos menos solemnes del caso queda una imagen casi cinematográfica: un presidente trasladado en un carro de catering entre dos aviones, una tripulación convencida de que seguía al mando y un despegue convertido en la mejor de las ilusiones. Resulta llamativo que una de las decisiones de seguridad más sensibles del año terminara camuflada en un aeropuerto, entre bandejas, equipos de pista y una escenografía diseñada para no levantar sospechas.