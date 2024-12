Se cargan al general de Putin por revelar algo tremendo sobre Biden

En el programa Geopolítica analizamos el atentado contra Igor Kirillov, que estaba al mando de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Juan Antonio Aguilar señala que el general era un objetivo por su presencia mediática y por sus investigaciones sobre los laboratorios que podrían

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha anunciado la detención de un ciudadano uzbeko de 29 años, quien ha confesado ser el autor material del atentado que acabó con la vida del general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia, el pasado 17 de diciembre, en pleno centro de Moscú.

El detenido confesó haber sido reclutado por los servicios de inteligencia ucranianos para llevar a cabo el ataque.

El FSB afirma que el sicario recibió instrucciones de vigilar la residencia de Kirillov, colocar un artefacto explosivo en un patinete eléctrico y detonarlo a distancia cuando el general saliera del edificio.

El asesinato de Kirillov, el oficial militar ruso de mayor rango abatido en territorio ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania, ha puesto de manifiesto la creciente capacidad de los servicios de inteligencia ucranianos para llevar a cabo operaciones encubiertas en suelo ruso.

Execution of Russian general & war criminal Kirillov in Moscow for his use of chemical weapons by against Ukrainians is a massive shock in a country that is run by security services that are supposed to at least be competent in the sphere of state securitypic.twitter.com/7rmJGzdlTk

— Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024