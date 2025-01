Trump propone reubicar millón y medio de palestinos de Gaza en países árabes vecinos

Donald Trump no para y da la impresión de ir siempre un paso por delante de todos los demás.

El flamante presidente de Estados Unidos ha generado una controversia de proporciones siderales al proponer que Jordania y Egipto acojan a palestinos desplazados de la Franja de Gaza, en lo que describe como un plan para «limpiar todo el desastre».

Sus comentarios llegan en un momento crítico, cuando el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás se ve amenazado por acusaciones de violaciones por ambas partes.

Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, Trump reveló que había hablado con el rey Abdullah II de Jordania sobre la posibilidad de construir viviendas y trasladar a más de un millón de palestinos de Gaza a países vecinos.

«Le dije que me encantaría que aceptaran más, porque estoy mirando toda la Franja de Gaza en este momento y es un caos, es realmente un caos».

El presidente indicó que planeaba discutir el asunto con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi al día siguiente.

«Estamos hablando de un millón y medio de personas, y podríamos limpiar toda la situación», añadió Trump, haciendo referencia a los conflictos históricos en la región.

Esta propuesta de Trump representa una desviación significativa de la política exterior estadounidense tradicional, que ha abogado durante mucho tiempo por una solución de dos estados entre Israel y Palestina.

Además, ha reavivado temores en la región sobre posibles intenciones de expulsar a los palestinos de Gaza, una acusación que Israel niega, aunque es respaldada por miembros de extrema derecha de su coalición gobernante.

