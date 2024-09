María Corina Machado, a Periodista Digital: «Maduro no se va a salir con la suya'»

María Corina Machado se alza en defensa de una Venezuela silenciada y brutalmente reprimida. Esta semana, en una rueda de prensa virtual con medios españoles entre los que se incluyó Periodista Digital, la líder de Vente Venezuela hizo un llamado contundente para que el mundo no ignore la brutal represión del régimen de Nicolás Maduro. Su mensaje es claro: es imperativo aumentar el costo de la violencia estatal para que Maduro entienda que no puede asesinar y encarcelar impunemente.

Durante la cita periodística pudimos formularle algunas preguntas. Sus palabras no dejan a nadie indiferente; tienen un impacto que resuena en todos los que las escuchan. VER VÍDEO

Sra. Machado, antes que nada felicitarle por su lucha constante. ¿Hay algún acercamiento con Estados Unidos, porque ahora mismo todo son buenas palabras y ánimos, pero nada concreto que fuerce al tirano a irse?

«Nosotros tenemos comunicaciones, Paul, con todos los gobiernos democráticos de este hemisferio y por supuesto con Estados Unidos. Y yo sí creo que se están dando coordinaciones entre distintos países para avanzar en la dirección de hacerle entender al régimen que no se va a salir con la suya en materia de represión y que aquí hay una sociedad democrática mundial que entiende lo que Venezuela representa, no solo por los venezolanos, y no sólo por el hecho de que la lucha venezolana se ha convertido también en política interna en muchos casos. Lo es en España. Lo es en Colombia. Lo es en Brasil. Lo es en México. Lo es cada vez más en Estados Unidos. Pero también por un tema de seguridad nacional, seguridad hemisférica.

«Como ustedes saben, en Venezuela se ha ido estableciendo el «Hub del crímen mundial» donde reyes del crímen organizado, como el «Tren de Aragua» han ido ampliando sus operaciones desde Canadá hasta Argentina. Donde las redes del narcotráfico tienen un santuario para sus opoeraciones tanto como en las redes del tráfico ilegal de minerales o de personas, donde las relaciones de Maduro con Rusia y con Irán, con Hezbollah y con Hamás son cada vez más evidentes».

«Bueno, el tema migratorio. Créeme que a nadie le duele más que a nosotros, porque son nuestros jóvenes que los necesitamos aquí y nuestras familias que se nos separan. Pero aquí estamos hablando no de una migración de 100 o 200 mil personas, aqui estamos hablando de 3, 4 o cinco millones de venezolanos que salen en estampida y muchos de ellos llegan a la frontera sur de Estados Unidos. En poco tiempo, no se puede comparar.

No sé si ustedes han visto las imágenes del Darién en estas últimas horas. Es desgarrador lo que una madre o un padre están dispuestos a hacer simplemente porque sienten que no hay futuro para sus hijos».

Maduro no se va a ir por las buenas, así que tendrá que ser por las malas. Vais a tener que recibir ayuda externa para ello. Recuerde que la revolcuión Francesa empezó con el asalto a La Bastilla. Al final creo -lo digo a título personal- que vais a tener que emular a los franceses de entonces. Costará mucho, pero se logrará.

«Los venezolanos tenemos nuestros métodos. Nos dijeron que era imposible levantar un país. Y lo hicimos. Nos dijeron que era imposible hacer primarias. Y lo hicimos. Dijeron que era imposible que yo ganara las primarias y lo logramos. Que era imposible hacer una elección el 28 de julio. Y lo hicimos. Que era imposible que Edmundo fuera candidato, se inscribiera y lo dejaran participar. También lo logramos. Y, por último, que el fraude era imbatible y que no había manera de que lográramos demostrar»

«Tenemos una secuencia de ‘victorias a la venezolana’. Yo creo que el día de mañana quizá los franceses vana estar estudiándonos a nosotros también (risas). Perdonen la falta de humildad pero me siento muy orgullosa de lo que ha hecho la sociedad venezolana, más de un millón de venezolanos desplegados como voluntarios el 28 de julio»

«En una reunión de estos días, nos decía un «gurú» de estos de democracia del planeta, superconocido… Nos decía: «Ustedes no se han dado cuenta de lo que hicieron» «Ustedes no se han dado cuenta de lo que han hecho». «Ustedes han puesto un nuevo estandar para monitoreo y defensa del voto, no solo para América Latina, sino para el mundo. Y lo hicieron enfrente de una tiranía. Ustedes ya escribieron historia. Y me siento muy orgullosa de ser venezolana», puntualizó.