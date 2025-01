Encuentro Joe Biden – Edmundo González Urrutia: ¿Y ahora qué?

Este evento marca un momento crucial en la historia contemporánea de Venezuela, donde las tensiones políticas y sociales alcanzan un punto álgido.

La afirmación conjunta de que “no hay nada más esencial para el éxito de la democracia que respetar la voluntad del pueblo” deja claro que la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, está dispuesta a desafiar el autoritarismo de Nicolás Maduro.

Las elecciones del 28 de julio, según los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dieron la victoria a Maduro. Sin embargo, la oposición, respaldada por países democráticos, sostiene que Edmundo González Urrutia es el verdadero ganador.

Este conflicto plantea una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto pueden las instituciones internas de un país corrompido por el autoritarismo ser legitimadas por la comunidad internacional?

El reconocimiento de la victoria de González Urrutia por parte de Biden no es solo un gesto simbólico; es una declaración de principios.

Cuando Biden asegura que el mundo se sintió “inspirado” por los venezolanos que votaron por un cambio, está poniendo en relieve la valentía de un pueblo que, a pesar de las adversidades, sigue apostando por la democracia. Pero también está lanzando un claro mensaje al régimen de Maduro: la represión y el autoritarismo no pasarán desapercibidos ni quedarán impunes.

La promesa de Biden de seguir de cerca las protestas previstas para el 9 de enero es una luz de esperanza para los venezolanos que claman por justicia y libertad.

Sin embargo, también representa un reto para la administración estadounidense, que deberá equilibrar su apoyo a la oposición con la necesidad de evitar un conflicto abierto que podría exacerbar la ya frágil situación del país.

Por su parte, la gira internacional de González Urrutia es una muestra de su determinación por consolidar apoyos en la región y más allá. Su compromiso de regresar a Venezuela el 10 de enero, el mismo día que Maduro tiene previsto asumir un nuevo mandato, simboliza una declaración de intenciones y un acto de valentía. Pero también plantea dudas sobre los riesgos y las estrategias que la oposición deberá implementar para evitar un posible recrudecimiento de la violencia.

En este contexto, el papel de la comunidad internacional es clave. La transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela no solo es un anhelo de los venezolanos, sino también un compromiso que los países democráticos deben asumir con firmeza. Más allá de las declaraciones, es esencial que las acciones respalden las palabras: sanciones más contundentes, apoyo logístico a la oposición y, sobre todo, un esfuerzo coordinado para garantizar que los derechos humanos sean respetados.

El encuentro entre Biden y González Urrutia es un recordatorio de que la lucha por la democracia no tiene fronteras. Venezuela es, hoy más que nunca, un campo de batalla simbólico entre la autocracia y la libertad. Y en esta lucha, el respaldo internacional no solo es deseable; es imprescindible. Ahora, más que nunca, el mundo tiene la oportunidad de demostrar que la democracia no es solo una palabra, sino un compromiso tangible con la justicia, la equidad y la dignidad humana.