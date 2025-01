María Corina Machado convoca en Venezuela la ‘Madre de todas las protestas’ para derribar la dictadura chavista

«Maduro no se va a ir por las buenas, así que tendrá que ser por las malas», le espeté a la líder de «Vente Venezuela» durante una entrevista a finales de agosto del año pasado.

«Vais a tener que recibir ayuda externa para eso«, agregué.

«Recuerde que la Revolución Francesa empezó con el asalto a La Bastilla.

Al final creo que -lo digo a título personal- vais a tener que emular a los franceses de entonces. Costará mucho, pero se logrará«.

«Los venezolanos tenemos nuestros métodos», me respondió, quizá convencida que a través de protestas y movilizaciones y con ayuda internacional la dictadura caería.

Pero esto no ha pasado. Incluso no hay signos de que la Administración Biden se implique en la caída del narcodictador.

«Nos dijeron -prosiguió- que era imposible levantar un país. Y lo hicimos. Nos dijeron que era imposible hacer primarias. Y lo hicimos. Dijeron que era imposible que yo ganara las primarias y lo logramos. Que era imposible hacer una elección el 28 de julio. Y lo hicimos. Que era imposible que Edmundo fuera candidato, se inscribiera y lo dejaran participar. También lo logramos. Y, por último, que el fraude era imbatible y que no había manera de que lográramos demostrar»

«Tenemos una secuencia de ‘victorias a la venezolana’. Yo creo que el día de mañana quizá los franceses vana estar estudiándonos a nosotros también (risas). Perdonen la falta de humildad pero me siento muy orgullosa de lo que ha hecho la sociedad venezolana, más de un millón de venezolanos desplegados como voluntarios el 28 de julio»

«En una reunión de estos días, nos decía un «gurú» de estos de democracia del planeta, superconocido… Nos decía: «Ustedes no se han dado cuenta de lo que hicieron» «Ustedes no se han dado cuenta de lo que han hecho». «Ustedes han puesto un nuevo estandar para monitoreo y defensa del voto, no solo para América Latina, sino para el mundo. Y lo hicieron enfrente de una tiranía. Ustedes ya escribieron historia. Y me siento muy orgullosa de ser venezolana», puntualizó.

Desde entonces mucho ha llovido y el narcodictador Maduro y sus esbirros siguen apalancados al poder. Ni las bravatas de Estados Unidos, ni de la comunidad internacional parecen hacer mella en el ánimo del sátrapa bolivariano.

¿Qué pasará el día 10 de enero?

Esa es la gran incógnita. Y uno de los primeros pasos para resolverlo es la convocatoria para el próximo jueves 9 de enero que María Corina Machado ha convocado y que promete ser una fecha crucial en la historia reciente de Venezuela.

La convocatoria de protestas realizada por la líder opositora pone de manifiesto una vez más la lucha desigual entre un gobierno que se aferra al poder y una oposición que clama por un cambio urgente.

La narrativa oficial del régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro, intenta normalizar lo que a todas luces es un proceso viciado. Una reelección empañada por denuncias de fraude y la opacidad de las autoridades electorales solo refuerzan las dudas sobre la legitimidad de su tercer mandato. En contraste, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien según la oposición obtuvo la victoria en los comicios, ha emprendido una gira internacional en busca de apoyo y reconocimiento. Sin embargo, en este momento crítico, las respuestas internacionales parecen insuficientes frente a un pueblo que se debate entre la desesperanza y el anhelo de libertad.

Las palabras de Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, resonaron con fuerza: “La libertad no se suplica, se lucha y se conquista”. Estas declaraciones son un llamado a la acción en un contexto donde el miedo y la represión han frenado el ánimo de protesta de muchos venezolanos.

Las cifras son contundentes: 28 muertos, más de 200 heridos y miles de detenidos en manifestaciones previas dejan claro el alto costo de alzar la voz contra el régimen. Sin embargo, Machado insiste en que la parálisis no es una opción.

Es inevitable preguntarse si esta nueva convocatoria podrá generar un cambio real o si terminará como tantas otras, sofocada por la maquinaria represiva del Estado. Las fuerzas armadas, leales a Maduro, han desplegado más de mil efectivos en nombre de la “seguridad y la paz”. Pero para muchos, este despliegue no es más que otro recordatorio del control militar sobre la vida civil en Venezuela.

El contexto internacional también juega un papel determinante. La comunidad internacional ha demostrado una preocupante lentitud para actuar de manera contundente. Mientras tanto, González Urrutia afirma que regresará a Venezuela para la toma de posesión de Maduro, un acto que, de cumplirse, podría intensificar aún más la polarización.

En este panorama sombrío, lo que realmente está en juego no es solo el futuro político inmediato, sino el alma de un país que se resiste a rendirse. Las palabras de Machado pueden inspirar, pero también plantean una pregunta crucial: ¿tendrá el pueblo venezolano la fuerza para superar el miedo y convertir su lucha en un movimiento transformador? La historia aún está por escribirse, pero una cosa es clara: el 9 de enero no será un día más en la cronología de la resistencia venezolana.