¡Roberto Centeno, sin piedad! Así es el último chantaje de Sánchez y el empobrecimiento brutal de España

No puede faltar como esencial en la interpretación de la realidad el analista Roberto Centeno.

Siempre controvertido pero igual de certero, esta vez participa en ‘La Burbuja’ con el cambio de año para analizar lo más urgente de la actualidad política española y mundial. Y como tal, Pedro Sánchez, por mucho que nos remueva las úlceras.

Ya saben que el PSOE anda chantajeando a todos los grupos políticos que puede en el Parlamento para tratar de que les aprueben estos PGE y lo hacen utilizando las ayudas a la DANA. Así se explica Centeno:

«Esto es más que rastrero, esto es malvado. Pero que nada se haga ilusiones y que sepa cómo funciona el tema. Los Presupuestos no son imprescindibles, es una cuestión de prestigio, y estos canallas, miserables y malvados… Qué coño tiene que ver la pobre gente de la DANA con los Presupuestos. Pedazo de canalla, si a los separatistas vascos le estás dando 14.000 millones de euros y le va a dar treinta y tantos mil millones a los catalanes…»

«Y a parte de esto, que es una maldad propia de malvados, hay otra cosa. En el año 2024 esta panda de forajidos apoyados por terroristas y por criminales ha sacado pecho diciendo que España ha crecido más que nunca. Es una falsedad total y absoluta, pero no solo es eso, y no tienen perdón de Dios todos los que lo han ocultado. España en 2024 va a experimentar una caída de su riqueza de 19.000 millones de euros, esta cifra sale de que el PIB ha crecido debido al gasto público y haciendo matemáticas, en 56.000 millones, pero lo que no dicen es que nos hemos endeudado en 73.000 millones. Por lo tanto, la riqueza del país ha disminuido. Señores del Banco de España, tienen ustedes el servicio de estudios mejor pagado de Europa, ¡por qué coño no lo cuentan! Y los medios, si es que sois unos analfabetos, a ver si sabéis sumar…»