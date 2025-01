El abogado Cepeda augura que el fiscal general sanchista tiene todas las papeletas para caer

Juan Manuel Cepeda es uno de los abogados de cabecera de Periodista Digital para todos los asuntos judiciales relacionados con las corruptelas que cercan al Gobierno, al PSOE y por ende al propio Pedro Sánchez. Conviene nunca olvidar en este último punto que su propia mujer, Begoña Gómez, está imputada por cinco delitos.

Cepeda tiene muchas certezas sobre los procesos judiciales que se nos vienen encima en 2025, y en este caso hablamos del pufo tremebundo del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, amiguete de los Sánchez-Gómez.

«El fiscal general tiene muchas posibilidades de ir para adelante, siempre he dicho que ojito, por ejemplo que lo de Begoña sigue estando difícil de demostrar. Porque una cosa son las sensaciones y otra es la realidad de lo que pasa en cada juzgado».

«Este se pensaba que los jueces son gilipollas, y parece mentira. ¿Se pensaba que por borrar los mensajes de su móvil se va a escapar de rositas? La UCO tiene un programa que aunque borres tu móvil entero en media hora lo resucitan. Y están diciendo que puede haber cometido un segundo delito de prevaricación, ya veremos, pero es evidente que si no tuviera nada que ocultar hubiera dimitido y se hubiera puesto a disposición de la investigación y demostrar que no tiene nada que ver. ¿Por qué no dimite? Porque es una barbaridad… ¡El fiscal que le tiene que acusar es un fiscal que está bajo su mando!»