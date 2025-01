J.M. Villarroya se parte de risa de «los progres de salón» que creen que Trump es el infierno

El programa ‘Los Cancelados’ de Periodista Digital llega en este final de 2024 a sus cien programas y es una cifra tremenda.

El periodista Josué Cárdenas, en cada uno de los episodios, entrevista a un invitado distinto que por unos motivos u otros se ha visto envuelto en una suerte de ‘cancelación’ por buena parte de la sociedad, siempre además coincidiendo desde uno de sus espectros, el de la izquierda censora.

Vivimos una auténtica y deleznable cultura de la cancelación que se ha llevado por delante a muchísimas personas y con otras, al menos, lo ha intentado. Tenemos cien personajes con historias tremendas, y en estas recopilaciones intentamos que nada caiga en el olvido.

En este caso rescatamos un corte de la entrevista con José Miguel Villarroya de noviembre de 2024, inmediatamente después de la victoria de Donald Trump en las elecciones americanas. Así se explicaba Villarroya, un habitual de la tertulia deportiva en Cataluña, de un corte bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Absolutamente controvertido e irreverente:

«No es una buena noticia, porque Trump es un señor de derechas, aunque lo que considero es que como mínimo no te engaña. Es un señor muy de derechas, pero no es un globalista, él defiende la elite nacionalista pero defiende a las elites y por tanto no va a arreglar los problemas de la clase trabajadora. Pero si aplica las políticas económicas de su campaña electoral y de su anterior mandato, pues puede patrocinar más puestos de trabajo que luego habrá que ver qué tal se pagan. Y luego cómo va el tema de la inflación. Trump está en las antípodas de mis ideas políticas, pero me río de los progres de salón y de la progresía europea cuando ahora sale Kamala Harris, que estaban a tope con ella, y dice que viene el infierno… Aquellos que nos hemos dado de cabezazos contra los muros del sistema, lo único que nos queda es la isla de la ironía y reírte de toda esta gente».