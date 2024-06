Alfonso Rojo: “Begoña de luto, Sánchez de compras y el rector de la UCM asustado como un conejo”

Vamos a respetar el luto y no darle hoy leña a Begoña Gómez, que está de funeral y entierro.

Ha muerto su padre, boyante empresario de saunas gay en su época, y por decoro y tradición no vamos a hurgar en la faceta de ‘comisionista’ de la parienta de Sánchez o en sus apaños con empresarios y empresas proclives a financiar sus actividades.

Lo que no podemos eludir es que la Universidad Complutense de Madrid ha decidido abrir una investigación sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva, de la que hicieron ‘directora’ a la mujer del jefe del PSOE al poco de este se instalará en La Moncloa.

El nombramiento fue chocante y no sólo porque Begoña no era personal docente o administrativo de la UCM, sino porque no tenía siquiera una licenciatura.

Poco le importó al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, quien anda estos días asustado como un conejo, porque está citado a declarar este 5 de julio por el juez Peinado, coincidiendo por cierto con la visita de su ‘beneficiada’ al juzgado.

No hay pruebas y ni siquiera indicios de que el rector Goyache sea un corrupto, al estilo de los Koldo, Tito Berni, Ábalos y compañía, pero me da a mi que es un ‘pichafloja’, obsesionado por agradar al poderoso, como los multimillonarios directivos de las compañías, bancos y fundaciones que financiaron el ‘Begoñate’.

Vergüenza la tendría que dar al paisano ser tan pastueño, máxime habiendo hecho campaña y ganado la rectoría con el lema «haz tuyo el cambio” y aludiendo a la necesidad de dar un giro a la Universidad Complutense y recuperar el prestigio perdido.

La proclividad a ofrecerse de ‘felpudo’ a quienes mandan no es un pecado exclusivo de catedráticos en Sanidad Animal como Goyache, prelados de la Conferencia Episcopal o altos ejecutivos del Ibex 35.

Afecta mucho a los políticos, a quienes suele preocuparles más llenarse el bolsillo que el bien común o los principios.

Les anunciaba ayer que apuesto por una repetición de elecciones en Cataluña y que me sumo a la tesis de que Sánchez aprovechara para convocar generales en la misma fecha.

El pasteleo entre PP y PSOE con el CGPJ apunta en ese sentido, pero el marido de Begoña no ha perdido la esperanza de camelarse a los de ERC y lograr que le ayuden a meter al socialista Illa en la presidencia de la Generalitat, lo que le ahorraría tener que jugarse el Falcon en las urnas y le permitiría alargar la legislatura bastantes meses.

Para ello y con una desvergüenza que asusta, está ofreciendo a Junqueras, Rufián y colegas la posibilidad de colocar en puestos de relumbrón a los zarrapastrosos de su cuadrilla, que pierden cargo tras el estrepitoso fracaso electoral de las pasadas autonómicas.

Se ofrece Sánchez a buscarles una ‘salida profesional’ en empresas públicas o participadas, como lleva haciendo desde hace cinco años con un montón de amiguetes, colegas y parientes.

Hablamos de RTVE, Paradores, Correos, Renfe, Senasa, Enagas y todas esas ‘reguladas’, en las que el Gobierno Frankenstein tiene peso e influencia.

En otras palabras: dinero público, del que nos sacan con fórceps a los sufridos contribuyentes, para seguir chupando del frasco.