Aplastante victoria contra Iglesias y Montero: «¡Mintieron ante el juez y no se les cae la cara de vergüenza!»

Miguel Frontera es el llamado Capitán España. Y le han absuelto de todos los delitos que le pedían Pablo Iglesias e Irene Montero (un total de cinco). Tres años de cárcel, 30.000 euros y una orden de alejamiento. Esas eran las pretensiones de los friquis bolivarianos.

«Podemos decir que Miguel Frontera cinco, los marqueses de Galapagar, cero». Así lo presentábamos y es que es palpable.

Miguel Frontera fue uno de los responsables del escrache, jarabe democrático, en los alrededores de la casa de Pablo Iglesias como marqués de Galapagar.

Recuerden que estuvimos presentes con un equipo de Periodista Digital en los alrededores del juicio y se lio la mundial porque para eso los líderes podemitas llevan buenos gorilas.

Todo viene de varias mentiras de Irene Montero y Pablo Iglesias en el juicio contra este señor, que gracias a los vídeos que grababa, se pudo demostrar su inocencia de todos los delitos que le imputaban.

«Estos son los de la regeneración democrática… ¿Y esto? Intentando meter en la cárcel a un tío con esas mentiras. ¿Pero no se les cae la cara de vergüenza? Yo intentaba burlarme, pero ellos no admiten que nadie les ridiculice y menos un don nadie como yo con el jarabe democrático que ellos trajeron a España. Es increíble la desfachatez de esta gente y que ahora van por los platós señalando al juez. Dicen que es una golpista judicial. Echenique echando espuma por la boca, cuando él es el diablo sobre ruedas. Lo más grave que yo le llamé es bolivariano comunista, que él presume de ello. Me gustaría que alguien le pusiera en algún plató de televisión este vídeo que yo le grabé».