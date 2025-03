¡Sánchez suprimirá el Congreso y asumirá todos los poderes!

La idea de ‘La Retaguardia’ de este viernes 14 de marzo es disruptiva pero, no me digan que no, a todo el mundo nos suena, lo venimos vislumbrando y la diferencia entre lo que queda para esto y lo que quedaba hace cinco años es abismal. Ahora sí estamos mucho más cerca de ser una república bananera de las que tanto veneran los socialistas, sin separación de poderes y con todas las posibilidades en las manos de Pedro Sánchez, nuestro autócrata.

Lleva años cosechándose el éxito. Y no hablamos del electoral, que cada vez lo lleva peor, sino el de los organismos. Son muchos años de ir colocando colegas, aprobando leyes, modificando reglamentos. A él, no le van a pillar, lo tiene ya todo bien atado.

Todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ con Juanma Cepeda, abogado, y con Vicente Gil (OkDiario).