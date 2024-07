Abascal apunta a la “mafia socialista” en la cacería contra Nacho Cano: “Parece una película de una dictadura comunista”

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha mostrado su apoyo al productor musical Nacho Cano tras su detención este 9 de julio de 2024 por un recurrir a “trabajadores ilegales para su obra ‘Malinche’”.

El propio artista denunció que se trataba de una maniobra orquestada por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, “han ido a por su padre y hermano y ahora a por mí», recalcó Cano.

Por su parte, el líder de Vox ha puesto en la diana a la izquierda en relación con este asunto, “la mafia socialista en acción”, ha publicado en su cuenta de Twitter.

“Parece una película sobre una dictadura comunista, pero es la realidad que está imponiendo Sánchez y Marlaska. Los españoles, indefensos ante los criminales. Los que se atreven a disentir, perseguidos por el gobierno con métodos totalitarios. Con esta mafia golpista se ha repartido los jueces Feijóo. Todas las libertades están en peligro”, ha indicado el político.

Abascal respondía de esta forma a un vídeo que se ha viralizado sobre una de las trabajadoras del musical en el que afirma que hubo “coacción policial” con el fin de denunciar un inexistente acoso sexual y explotación por parte del director de la obra.

La mafia socialista en acción. Parece una película sobre una dictadura comunista , pero es la realidad que está imponiendo Sánchez y Marlaska. Los españoles, indefensos ante los criminales. Los que se atreven a disentir, perseguidos por el gobierno con métodos totalitarios.… https://t.co/HK8JI3rsA7 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 9, 2024

El productor musical ha calificado la actuación como «absolutamente inapropiada», o «apropiada de un Gobierno tipo Maduro o cubano». Además, para el artista, su caso sirve «para dirimir la tensión de otras cosas» como «la imputación sí real» de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para Cano, es evidente que han ido a por él por ser amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y por ser «el único artista que se atreve a decir ‘no soy comunista ni de izquierdas’ porque no lo soy ni lo he sido nunca porque no soy idiota«.