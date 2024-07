Nacho Cano cuenta a Carlos Herrera la motivación de su detención: «El Gobierno nos quiere tener acojonados»

Fue la noticia que puso patas arriba el tablero informativo del 9 de julio de 2024.

‘El País‘ y la Cadena SER abrieron a toda plana con la noticia de que el productor musical Nacho Cano había sido detenido por un recurrir a trabajadores ilegales para su obra ‘Malinche‘.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta y el propio artista dio todos los detalles sobre la operación para desmentir la versión interesada que quiso colar el Gobierno Sánchez.

Carlos Herrera, en ‘Herrera en COPE‘, editorializó sobre el asunto antes de entrevistar al propio Cano:

Ayer el Ministerio de Interior perpetró otra de sus operaciones de propaganda en este caso contra el músico Nacho Cano, productor musical de ‘Malinche’. Nacho Cano fue detenido durante unas horas acusado de emplear trabajadores ilegales. Trabajadores ilegales que en realidad eran becarios, con el régimen que le corresponde a los mismos. ¿Por qué esa desproporción? ¿por qué había que detener a este señor tres minutos, cuatro, es que no sé cuántos, únicamente para decir que se le ha detenido y así que la noticia abra todas las webs? ¿Qué vamos a tener una ristra de estas cosas durante los días en los que Begoña tenga o no tenga que declarar?

El artista le contó a Herrera como se produjo el episodio de su detención:

Bueno, realmente es que no vinieron ni a buscarme porque fueron a la escuela donde estaban los chicos estudiando dos semanas antes. Se los llevaron con malas formas a la comisaría, engañándoles para ver si sacan algún tipo de información que me pudiera comprometer a mí o a alguien. Hace unos días me llamaron al teléfono y me dijeron, ¿puede usted venir aquí a la comisaría? Y dije, sí, voy para allá. Y sin mandarme ningún tipo de comunicado escrito ni nada. Y cuando llegué, pues me dijeron, está usted detenido. Y dije, ¿ah? ¿Y por qué? Bueno, porque había una denuncia.

El ex de Mecano aseveró que él en ningún momento escondió nada:

Todo lo que se ha estado haciendo ha estado a vista de todo el mundo. Desde que estos chicos vinieron, lo primero que hubo fue una recepción en la Embajada de México. Y incluso lo hemos estado filmando porque nuestra intención es hacer de esto un documento, lo que la gente pueda ver. Bueno, para resumir, son unos chicos que vienen a hacer una beca y se volverán a México para estrenar ‘Malinche’ en México. Esa es la conclusión de todo. Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí, que son 177, se le ha echado a nadie. En fin, todo esto es una movida. Entonces, saliendo de la Policía me encuentro en ‘El País’ y en la SER que me han detenido. O sea, que habían fabricado todo este numerito para detenerme y que lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal.

Criticó la actitud de los policías con respecto a sus becarios: