¡Pillamos a una diputada ‘indepe’ a las 9 de la mañana y lo que le dice es surrealismo puro!

Este 17 de julio de 2024 fue un día clave para los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.

De ahí, de la voz y mandato del autócrata Pedro Sánchez, saldría la nueva orden contra los medios libres y críticos con su Gobierno y con su persona. Y así fue.

Por ello Periodista Digital, uno de los medios de comunicación señalados a pesar de sus más de 20 años de Historia, envió a un reportero a hacer su trabajo donde los jefes de prensa no le tienen que dar turno de pregunta, en la calle.

De esa forma estábamos en los alrededores de la Cámara Baja antes de la entrada de los diputados, y allí se dieron situaciones rocambolescas como la que narramos a continuación.

Al encontrarnos con la diputada independentista de ERC, Pilar Valluguera, la conversación fue de lo más surrealista. Por lo visto esta señora estaba muy cansada. ¡A primera hora de la mañana! Su reacción no tiene desperdicio, vean el vídeo.

Por cierto que el jefe de esta señora, Gabriel Rufián, fue precisamente uno de los que se lanzó a apalear a Pedro Sánchez en el Pleno de esta jornada. Con amigos así…

Y es que precisamente hablando de libertad de prensa, de ataque desmesurado del Gobierno y de los bobos palmeros que acusan al PP y VOX de ponerle dinero a este u otro medio, habla bien claro nuestro director, Alfonso Rojo:

«Nadie edita a nuestro editor, que soy yo.

Nadie dirige nuestra opinión.

Somos libres y nadie nos condiciona.

Esto es importante, ya que nos permite dar voz a los menos escuchados, obviar lo que se considera políticamente correcto, decir lo que nos da la gana, desafiar a los mandamases y exigir cuentas a los que viven de nuestros impuestos o se creen con derecho a mangonear nuestras vidas.

Es lo que nos hace diferentes a tantos otros.

En seis años no hemos recibido un euro de los cientos de millones en publicidad institucional que el Gobierno Frankenstein ha repartido como confeti entre los periodistas cautivos.

Por lo que respecta al PP, que en esto de la comunicación sigue en la inopia, casi lo mismo.

Prohens y Baleares, que nadan en la abundancia y gastan ingentes fortunas en promoción turística, nunca nos ha metido una campaña.

Y lo mismo La Rioja, Cantabria, Extremadura y resto de populares despistados.

No voy a decir que me la suda, porque me cuesta Dios y ayuda mantener Periodista Digital a flote, pero no estamos en esto para hacernos ricos, sino para pasarlo bien.

Me van a perdonar, pero con escasas excepciones, los miembros de eso que se conoce como centroderecha son afiliados de la Cofradía del Puño, unos tacaños de mierda».