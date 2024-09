Un inmigrante sirio armado de un machete incendia dos casas y hiere a 31 personas en Alemania

Dice el miserable que estaba enfadado con su mujer.

Un inmigrante sirio, armado con un machete de grandes proporciones, sembró el pánico la noche este sábado 28 de septiembre de 2024 en la región alemana del Ruhr.

El tipo, que tiene 41 años y parece haber sido detenido, provocó incendios y embistió varios comercios con su camioneta.

Al menos 31 personas resultaron heridas en su furioso aquelarre.

Dos bebés están en peligro de muerte.

Según informaron los bomberos, el horror comenzó alrededor de las 17:10 en Essen-Altenessen.

Entre los heridos hay ocho niños gravemente heridos.

Y dos de ellos, los más pequeños, están peligro de muerte tras inhalar humo.

A Syrian man clad in a keffiyeh around his head, and a Palestinian flag scarf on his shoulder, armed with a machete, has injured 31 people including 2 children in Essen, Germany. pic.twitter.com/58A426xRkL

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2024