Alfredo Perdiguero deja para el arrastre Patxi López por su comportamiento miserable: «¡Sinvergüenza!»

Que Patxi López se comporta como un miserable no puede pillarle muy de sorpresa a nadie. Le llevamos viendo actuar desde que es portavoz en el Congreso del Gobierno incurriendo constantemente en contradicciones y demás metidas de pata.

Tampoco hay mucho donde rascar en Patxi. Es maleducado, matón, puro PSOE. Jamás ha completado unos estudios superiores y toda la vida ha trabajado en política, en el PSOE. Si se le terminara el chollo, no sabría ni qué hacer. Por eso es tan felón de su jefe Pedro Sánchez.

En ‘La Segunda Dosis’ charlamos sobre todo lo que rodea al Gobierno en las últimas fechas con Alfredo Perdiguero, el subinspector de Policía amigo de la casa. Nos centramos en la imputación del fiscal general del Estado y desde ahí llegamos al inefable Patxi. Y Perdiguero no es de los que se anda con remilgos.

«El señor Patxi López es un sinvergüenza, lo que tiene que hacer es contestar y no mirar lo que dicen o no dicen unos periodistas apesebrados que lo que hacen simplemente es dar palmas con las orejas. Y cuando hay una pregunta que tiene que contestar porque es la que da información, esa no la contesta porque es el fango o la ultraderecha. Es lamentable».