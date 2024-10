Alsina atemoriza a Sánchez con una interminable batería de preguntas sobre Ábalos y Begoña

La semana del 14 al 20 de octubre de 2024 no fue la mejor para Pedro Sánchez.

Y para rematar la misma, Carlos Alsina le obsequió este 18 de octubre de 2024 con una batería interminable de preguntas sobre su exministro de Transportes, José Luis Ábalos y sobre su esposa, Begoña Gómez.

En el transcurso de su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), el periodista lanzó varias cuestiones al presidente del Gobierno socialcomunista:

Y empezó con la lista de incógnitas aún sin despejar:

¿Por qué perdió su confianza en Ábalos, con lo que tú y yo hemos sido, José Luis? Cuando Ábalos le preguntó el motivo de su defenestración, ¿por qué le dijo no te lo puedo decir? ¿Qué es lo que no podía decir? ¿Puede decirlo ya o sigue sin poder? ¿Por qué no puede?