Alvise Pérez lo cuenta todo en plena calle: su guerra con Abascal, los 100.000 euros cobrados…

La manifestación de este domingo 20 de octubre en la madrileña Plaza de Castilla para pedir elecciones generales ya dejó un reguero brutal de españoles encabritados y muchas consignas para echar al autócrata.

También dejó, como toda manifestación multitudinaria que se precie, mucha imagen pintoresca y algunas cosas con cierto peso. Los discursos de periodistas como Albert Castillón, Carlos Cuesta o Luis del Pino lo tuvieron, sin ir más lejos, y la gente que escuchaba y vitoreaba también tiene sus ideas y algunas de ellas bien certeras.

En Periodista Digital no quisimos perdernos la manifestación y estuvimos dentro de ella directamente. El seguimiento lo llevó Alfonso Rojo desde el plató con un programa especial de ‘La Segunda Dosis’ y con ese formato cubrimos el devenir de la protesta callejera.

Rápidamente nos encontramos con algunas caras conocidas con las que teníamos especial interés por tratar. Es el caso del eurodiputado Alvise Pérez (Se Acabó La Fiesta), uno de los nombres de moda para bien y para mal. Así se explicó a todas las preguntas que le hicimos:

«Me sirve muy bien este ejemplo de que me intentaron detener en una casa rural por parte de la Guardia Civil , porque se ve cómo el señor Puigdemont, prófugo de la Justicia, puede recorrerse Cataluña sin ningún problema. Usan el Estado para ir contra la oposición, como Venezuela en los años 90. O echamos a los del Gobierno o esto va a acabar muy mal».

«La oposición tiene que organizarse de una vez. Abascal me ha bloqueado en el WhatsApp… Se ve que la unión tiene imposible unirse… Mis votantes es el que se autoubica en el centro, no viene de VOX. Para mí el centro no existe, pero es cierto que la gente está muy harta y el movimiento es más transversal de lo que se puede creer. Es verdad que el centro del sentido común es ser antisistema porque este sistema es anti nosotros. Los políticos son empleados que ni se leen los documentos, porque son una panda de inútiles que llevan treinta años mamando de lo público».