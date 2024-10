Yolanda Díaz salta como una posesa ante el plantón de Ayuso a Sánchez

No le sentó nada bien el plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez.

Yolanda Díaz, líder de Sumar y ministra de Trabajo, reaccionó de manera airada este 21 de octubre de 2024 a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de no acudir el 25 de octubre de 2024 a la reunión con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de La Moncloa.

La también vicepresidenta primera se sacó de la manga que poco menos que era una obligación de los mandatarios autonómicos acudir a la llamada del jefe del Ejecutivo Central:

Bueno, yo creo que las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía. Y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones. Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Cooperación administrativa, cooperación constitucional y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo.

Y no podían faltar los palmeros:

Ayuso es la única Presidenta autonómica que no acudirá a la reunión con el Presidente de Gobierno. Los políticos tienen como obligación reunirse y debatir, escuchar y negociar, proponer y trabajar para sus gobernados. Algo más allá de sus egos. https://t.co/jejum7ZsaF

En democracia, es inaceptable que un cargo institucional rechace entrevistarse/coordinarse con otro de superior nivel. Quien no entienda las reglas inalienables del Estado social y democrático de derecho no debería dedicarse a la política.

Según el Ejecutivo de Ayuso, son dos las razones por las que se dice no a la llamada de Pedro Sánchez. Por un lado:

Porque se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno. Un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones. Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse.