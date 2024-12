Javier Cárdenas deja mudos a los sanchistas: palos a Broncano, Patxi López y Risto

Javier Cárdenas es un crack de los medios de comunicación. Durante muchos años, parte indispensable del exitoso Crónicas Marcianas e incluso tuvo su propio show en prime time en TVE. Ahora ameniza con Levántate y Cárdenas y, sobre todo, es un tipo que no se calla y dice siempre lo que piensa. En los últimos tiempos ha adquirido un tinte más político por culpa seguramente de este país que se nos está quedando, y es un habitual de golpear al Gobierno, a Pedro Sánchez, y en este caso nos divertimos también con lo que cuenta de otros ‘figuras’ como Patxi López o los mediáticos Risto Mejide y David Broncano.

«Hay algunos como Risto Mejide que se plantean la polémica constante. Esto no es su vocación, por ejemplo, nunca lo he ententido, él es publicista, se metió a jurado de realities… Poca gente sabe que le hizo campañas electorales al Partido Socialista en Cataluña, y gracias a esos enchufes se dedica a a minutos de televisión que me parecen un error».

Sobre la cultura de la cancelación, que es en lo que se basa nuestro programa:

«Cuando a mí me dieron el primer toque en Atresmedia para que bajara el tono, yo hice cuentas rápidamente, no te voy a engañar. Yo pensé si podía vivir el resto de mi vida porque sabía según se había puesto la cosa que no podría trabajar en muchos medios. Y sí me salían, y entonces decidí seguir apostando por lo que había estado haciendo para mis oyentes. El programa era de humor de tres horas, pero veinte minutos de política les molestaba porque era un público de todo tipo, y por eso esta gente actuaba de esa forma. Y sigue habiendo gente que no se cree que en la izquierda actúen de esta forma».