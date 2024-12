La doble vara de medir de la FAPE: pasa de condenar los acosos a Ndongo y Cárdenas (Periodista Digital) pero pierde el culo en solidarizarse con Fortes (TVE)

Les ha faltado tiempo.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, conocida como la FAPE, se ha volcado de manera inmediata con el periodista Xabier Fortes, de RTVE, para solidarizarse con él después de que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se querellase contra él.

En un extenso comunicado, este organismo afirma rotundamente que concede el amparo al presentador de ‘La Noche en 24‘ por entender que se está atacando su libertad de expresión:

La FAPE también se agarra al argumento de una supuesta intimidación contra el periodista de la televisión pública:

La Federación considera que la demanda, además de atentar contra unos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, tiene un carácter directamente intimidatorio y de presión contra el director del programa y los periodistas que participan en el mismo. Asimismo, va en sentido opuesto a la legislación europea en materia de SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), que se refiere a las acciones judiciales abusivas destinadas a silenciar a profesionales con capacidad y derecho de crítica pública y establece garantías ante ellas (directiva 2024/1069 del Parlamento Europeo ).

La FAPE reprueba taxativamente la actitud de quienes no respetan el trabajo de los profesionales de la información al tiempo que condena los intentos de amedrentar con actuaciones de este tipo. La FAPE ha condenado reiteradamente estas conductas y no va a dejar de denunciarlas porque suponen un atentado contra las libertades recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española . Por ello, desde la FAPE consideramos que la justicia debe salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información. La legislación europea contempla mecanismos para archivar de manera acelerada este tipo de demandas y sancionar a los que las utilizan. El periodismo consiste en garantizar con honestidad el derecho ciudadano a recibir una información veraz.

Llama la atención que la FAPE corra como una posesa a ofrecerle a Fortes todo su respaldo y en cambio eluda cualquier pronunciamientos cuando compañeros de este medio, Periodista Digital, como Josué Cárdenas y Bertrand Ndongo, que sí que han sido acosados, intimidados y hasta empujados con cierta violencia de actos públicos de formaciones como el PSOE, Sumar y Podemos, no han tenido ese apoyo.

De hecho, en este año 2024 Bertrand Ndongo fue acosado por una turba en Valencia en mitad de una manifestación contra los políticos por la pésima gestión de la DANA o Josué Cárdenas que fue derribado en un acto de los socialistas en Galicia sin que la FAPE dijese esta boca es mía.

O como en el Congreso de los Diputados, además de manera reiterada, miembros del Gobierno Sánchez, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López o políticos de otras formaciones como Sumar, Podemos, EH Bildu o Juntos por Cataluña se niegan a responder las preguntas de los reporteros de Periodista Digital o, directamente, se les niega el turno de palabra.

Claro, como soy negro y hombre, eso no es acoso. Si fuera una reportera blanca y de otro medio, la policía ya habría identificado a los acosadores

Me escupieron e insultaron. Me daban patadas y se escapaban. ¡UN ASCO!#8Marzo #DiaInternacionalDeLaMujer https://t.co/03jTIzvTW7 pic.twitter.com/AE1paKQU7n

