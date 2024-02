¡Agresión socialista a Periodista Digital! Vea el mitin de Pedro Sánchez en Vigo marcado por máximo nerviosismo

No es nada nuevo, ya hemos visto cómo se las gastan estos de izquierdas cuando hacen sus mítines y demás actos: no quieren a prensa libre e incómoda preguntándoles, no sea que vayan a hablar y a decir lo que verdaderamente piensan…

No hay amenazas en una pregunta, no hay violencia en poner un micrófono. Pero a los socialistas todo esto les trae al pairo. Ya saben que quieren cerrar Periodista Digital y que lo están intentando con todas sus fuerzas. Pero no podrán con nosotros.

Este día 10 de febrero de 2024 se vivieron momentos de máxima tensión en el mitin socialista de Vigo, en el que el candidato Besteiro compartía cartel en el acto grande con Pedro Sánchez y Abel Caballero. Se pueden hacer cargo, estando allí el Presidente del Gobierno, del despliegue de seguridad. Pero aún así los matones y seguratas de turno son habitualmente mucho peores que los profesionales de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso la agresividad, la violencia inusitada y el nerviosismo desmesurado.

Vean en el vídeo cómo la prensa libre tiene que hacer su trabajo para poder acercarse a las opiniones de los políticos…