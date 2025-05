Elisa Vigil deja en shock a Alfonso Rojo: «El socialismo es una garrapata, son viciosos y corruptos»

Elisa Adela Vigil Gonzalez (Asturias, 1994) es abogada por la Universidad de Alcalá y diputada y portavoz adjunta del PP en la en la Asamblea de Madrid. Y apunta maneras.

Antes que su puesto actual, fue presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en el distrito de Tetuán en la capital; asesora de la Concejal Beatriz Elorriaga, en el Ayuntamiento de Madrid y también del propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Conocida por su estilo combativo, protagoniza el nuevo episodio de ‘Tiempo de Hablar’ de Periodista Digital este 19 de mayo de 2025, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su conversación deja reflexiones interesantes sobre la actualidad política que, ya saben, en este país solo pasa por los escándalos de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez se muere por tapar.

Elisa Vigil arranca con mucha guasa sobre el tema del momento: «Melody se reunió con Sánchez y eso se la llevó».

Y después deja mucho más:

«El socialismo al final se acaba convirtiendo en una garrapata».

«En España ya no hay libertad de expresión, quedan muy pocos medios libres como este».

La joven diputada del PP que sacude la Asamblea de Madrid con su verbo afilado

En el vibrante escenario político madrileño, una figura destaca por su juventud, su audacia y su habilidad para generar titulares: Elisa Vigil, la diputada más joven del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. A sus 31 años, esta abogada colegiada, presidenta de Nuevas Generaciones en el distrito de Tetuán y autoproclamada feminista, se ha convertido en una voz que no pasa desapercibida. Con un discurso directo, a menudo polémico, y una presencia activa en redes sociales como TikTok —donde se ha ganado el apodo de “la diputada tiktoker”—, Vigil combina su formación jurídica con una pasión por conectar con los jóvenes y desafiar a la izquierda desde la tribuna. Su trayectoria, marcada por un ascenso meteórico en la política, y sus frases incendiarias la han colocado en el centro de la escena, generando tanto aplausos como críticas. A continuación, te contamos quién es Elisa Vigil, su recorrido y una selección de doce de sus declaraciones más llamativas, que reflejan su estilo combativo y sin filtros.

Un perfil polifacético: de Tetuán a la Asamblea

Nacida en Asturias hace 31 años, Elisa Vigil se mudó a Madrid, donde se formó como abogada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Su interés por la política comenzó temprano, y a los 27 años ya era presidenta de Nuevas Generaciones del PP en Tetuán, un distrito que conoce bien tras trabajar como asesora del alcalde José Luis Martínez-Almeida y colaborar con Beatriz Elorriaga, ex presidenta del PP en la zona. En 2021, una llamada de Ana Camíns, secretaria general del PP de Madrid, la catapultó a la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones autonómicas. Sin saber qué lugar ocuparía, aceptó con ilusión y se convirtió en la diputada más joven de la XII Legislatura, asumiendo incluso el rol de secretaria en la Mesa de Edad durante la constitución de la Asamblea: “Me parece la entrada por la puerta grande. Es mi primer cargo de batalla y me da un poco de vértigo del bueno, de cuando haces algo que te gusta”, confesó entonces.

Además de su carrera política, Vigil es fundadora de la ONG Lybian Women, dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en Libia, y se define como liberal y feminista en sus redes sociales. Habla cinco idiomas, lo que le ha permitido lucirse en el Pleno leyendo titulares internacionales en inglés, francés e italiano, no sin un toque de ironía: “Si no entienden lo que digo, consigan un pinganillo de esos que venden en el Congreso”, lanzó a la bancada de la izquierda, desatando risas entre los suyos. Su uso de TikTok para acercar la política a los jóvenes la ha convertido en una figura moderna, aunque no exenta de controversias por sus duros enfrentamientos con la oposición y los sindicatos.

Un discurso que no deja indiferente

Elisa Vigil se ha ganado una reputación por su estilo directo y provocador, especialmente en sus críticas a los sindicatos, al PSOE, a Más Madrid y al Gobierno de Pedro Sánchez. Sus intervenciones, a menudo virales, combinan argumentos económicos, defensa de la meritocracia y un tono desenfadado que resuena en las redes. Sin embargo, también han generado acusaciones de faltas de respeto y exageraciones, como cuando afirmó que los autónomos enfrentan cargas fiscales desorbitadas, aunque algunos internautas corrigieron errores en sus cálculos. A continuación, recopilamos doce de sus frases más destacadas, pronunciadas en debates, plenos y comisiones, que muestran su carácter combativo:

“Los sindicatos que tendrían que salir a defender a los trabajadores, no están saliendo a defender a los trabajadores” , espetó en la sede de UGT, en un discurso que se volvió viral por su valentía al criticar a los sindicatos en su propio terreno.

, espetó en la sede de UGT, en un discurso que se volvió viral por su valentía al criticar a los sindicatos en su propio terreno. “¿Vamos a contar mentiras ‘tralará’?” , ironizó en el mismo debate, cuestionando la labor de los sindicatos y el Gobierno en un tono desenfadado que captó la atención de las redes.

, ironizó en el mismo debate, cuestionando la labor de los sindicatos y el Gobierno en un tono desenfadado que captó la atención de las redes. “Los sindicatos, que tienen un papel fundamental en el estado de derecho y que está recogido en la Constitución, no están haciendo su labor” , insistió, acusándolos de priorizar intereses partidistas sobre los de los trabajadores.

, insistió, acusándolos de priorizar intereses partidistas sobre los de los trabajadores. “Nosotros, por España, desde Madrid, y contra el crimen organizado que son ustedes” , lanzó a Más Madrid en un Pleno de 2024, negándose a retirar la acusación pese a las protestas de la oposición.

, lanzó a Más Madrid en un Pleno de 2024, negándose a retirar la acusación pese a las protestas de la oposición. “Cuando ellos retiren las ‘manos manchadas de sangre’, cuando la gente del PSOE que meten en la cárcel como a Koldo salgan como seres de luz inocentes, en ese momento retiraremos nosotros esas palabras” , replicó al defender su acusación de “crimen organizado” contra Más Madrid.

, replicó al defender su acusación de “crimen organizado” contra Más Madrid. “Usted, señora de Más Madrid, no tiene ni puñetera idea de nada de mi vida” , respondió indignada a una diputada de Más Madrid que la acusó de repetir el mismo argumentario, en una intervención que llegó a TikTok.

, respondió indignada a una diputada de Más Madrid que la acusó de repetir el mismo argumentario, en una intervención que llegó a TikTok. “Ustedes que se dedican a hacer pantones y a jugar con tonterías de ese nivel son feministas el 8 de marzo y luego el resto del año son los más machistas y retrógrados” , acusó a Más Madrid, replicando a comentarios sobre el aspecto de las diputadas del PP.

, acusó a Más Madrid, replicando a comentarios sobre el aspecto de las diputadas del PP. “Parecemos una república bananera y eso expulsa la inversión extranjera de nuestro país” , criticó duramente las políticas económicas del Gobierno de Sánchez en 2023.

, criticó duramente las políticas económicas del Gobierno de Sánchez en 2023. “El socialismo solo quiere apesebrados y mantenidos” , afirmó en 2022, defendiendo la meritocracia y acusando a la izquierda de fomentar la dependencia.

, afirmó en 2022, defendiendo la meritocracia y acusando a la izquierda de fomentar la dependencia. “Ojalá Madrid se convierta en un oasis y un paraíso fiscal” , exclamó en 2024 al responder a la secretaria general de CCOO, generando controversia por su tono y acusaciones contra el sindicato.

, exclamó en 2024 al responder a la secretaria general de CCOO, generando controversia por su tono y acusaciones contra el sindicato. “No quiero que me corten las piernas por abajo para igualarme al resto. Lo mejor de la política es que el Estado no se note” , expresó en defensa de su visión liberal y su rechazo al intervencionismo.

, expresó en defensa de su visión liberal y su rechazo al intervencionismo. “La izquierda ha intentado coger la bandera del feminismo y dictarnos a los demás cómo tenemos que movernos, pensar”, denunció, defendiendo su feminismo frente a las críticas de la oposición.

Una política con futuro

Con su mezcla de preparación académica, carisma digital y un discurso que no teme al enfrentamiento, Elisa Vigil se perfila como una figura en ascenso dentro del PP madrileño. Su compromiso con temas como la juventud, la economía y la igualdad, combinado con su habilidad para generar titulares, la convierte en una política a seguir. Sin embargo, su estilo polarizante también la expone a críticas que la acusan de falta de rigor o exceso de agresividad. Sea como fuere, Vigil ha demostrado que no tiene intención de pasar desapercibida: “Quiero que los jóvenes sean capaces de formarse y de luchar por ello”, sentencia, fiel a su visión de una política que premie el esfuerzo y la libertad.