El mensaje de Elisa Vigil (PP) que pone de los nervios a los tres mosqueteros del horror progre en Madrid

Es el azote de la izquierda madrileña.

Elisa Vigil, la joven diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, pone firmes a los tres representantes del socialcomunismo en la región.

Los tres mosqueteros del horror progre, Juan Lobato (PSOE), Mónica García (Más Madrid) y Alejandra Jacinto (Unidas Podemos) y sus subordinados temen a la parlamentaria del partido de Isabel Díaz Ayuso cada vez que toma la palabra.

Y en esta entrevista para ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), Vigil pone en su sitio a este trío de formaciones por intentar revertir con sus políticas la actual situación de bonanza impulsada por el actual equipo de Gobierno de la Puerta del Sol.

Sobre las previsiones de cara al 28 de mayo de 2023, con las elecciones autonómicas y municipales, la diputada popular tiene muy claro lo que va a suceder:

La parlamentaria del PP no duda de que en las próximas elecciones se va a confirmar el hecho de que en la izquierda el PSOE volverá a dejar su espacio a Más Madrid:

Ya lo hemos visto. ¿A quién tenemos enfrente en esta legislatura? A Más Madrid, que no deja de ser Podemos con otro collar. Son exactamente lo mismo porque los que salieron rebotados de Podemos se metieron en Más Madrid. Y luego tenemos a un PSOE que va dando tumbos, que no sabe dónde va. Es no apuestan por los madrileños, les dan exactamente igual. Los madrileños les importan un pimiento y cuando no te importan los problemas de los ciudadanos, estos no te votan. Un Gobierno como el de Isabel Díaz Ayuso ha venido a resolver los problemas.