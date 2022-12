Elisa Vigil (PP) atiza a Irene Montero: «No le importan las mujeres»

Elisa Vigil, diputada regional del Partido Popular, y, además, la integrante más joven de la Asamblea de Madrid, acudió el pasado miércoles 14 de diciembre de 2022 al programa de ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital donde fue entrevistada por Alfonso Rojo.

Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla la Mancha, ha declarado que no está de acuerdo en hacer declaraciones a golpistas corruptos y legislar de acuerdo a como quieren los corruptos, los golpistas y los malversadores. La diputada asegura que es un «golpe a la desesperada» y que en el 2023 hay que hacer 8000 mociones de censura.

Aclara además que a Sánchez lo único que se le da bien es hacer lo que él quiere y no lo que debe. Ante eso, asegura que Juan Lobato es una mini fotocopia de Sánchez, «es Sánchez 2.0 en chiquitito».

«No defiende a los madrileños, no le importan los madrileños, lo único que le importa es hacer política de la desgracia. No defiende que pueda llegar más riqueza a Madrid para los madrileños, eso es desinterés absoluto».

Se están debatiendo los presupuestos, ya que VOX alegó que había habido un problema técnico, cuando realmente no es así, los propios funcionarios aseguraron que no hubo ningún problema. Es fundamental que VOX apruebe estos presupuestos para mejorar muchos apartados como la atención primaria. En cuanto a las elecciones, Elisa Vigil asegura que van bien.

Elisa Vigil recibe a diario muchas críticas por sus declaraciones y asegura que ha llegado a dar charlas en universidades, pero, la han criticado mucho por el simple hecho de ser mujer, ser del PP, y hablar de libertad.

«Si me apellidara Iglesias y tuviera una coleta morena seguramente no pasaría nada y en esa universidad hubiese hecho lo que me diera la gana».

La diputada ‘va sin frenos’, no va a parar hasta que no dé una charla en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y, asegura que ninguna decana la detendrá.

Ataca a Sánchez asegurando que miente a todo el mundo, en concreto a los jóvenes y a las mujeres. Ataca, además, a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, que, viendo la cantidad de casos de violencia de género que siguen habiendo en el país, no ha hecho absolutamente nada al respecto. Hay encuestas que afirman que cada vez hay más jóvenes varones que se consideran machistas.

«Están generando el efecto contrario. No les importa lo que esté pasando fuera del país, como lo ocurrido con las mujeres iraníes. No les importan las mujeres. Yo de esta mujer (Irene Montero) no espero nada porque eso no es feminismo».