Carta abierta al PSOE por querer cerrar Periodista Digital y ‘matar’ a sus periodistas

Nos quieren matar y son ridículos, no les tenemos miedo y vamos a por ellos.

Hablamos del PSOE, partido en el Gobierno y para muchos, partido criminal. Lo que desde luego está demostrando ser es un partido censor que intenta silenciar a los pocos medios libres y críticos que quedamos en el panorama. Periodista Digital, OkDiario y Gaceta de la Iberosfera somos algunos de los enemigos declarados de los Sánchez, Bolaños, Puente y demás patulea. Ni un paso atrás contra ellos.

Ya les explicábamos cómo están empeñándose a fondo en echarnos de las instituciones, y no van a parar:

Este 29 de enero de 2024 el PSOE se ha dirigido al Parlamento con una intención clara, cambiar las normas para echar a los periodistas incómodos. En esta ocasión han enviado una carta firmada por el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, remitida a las Direcciones de Comunicación y las Mesas de cada una de las Cámaras legislativas.

Según Ferraz, ‘muy preocupado’ como ven con la actual política de concesión de acreditaciones, las Cámaras permiten acceso a lo que ellos consideran que no son periodistas. Ya saben, todo lo que se aleje de ser Esther Palomera, Cristina Almeida, Ignacio Escolar y toda esa tropa de mamadores del régimen, para ellos no son periodistas. Y van a ir a por todas.

Ya lo hicieron la semana anterior, empezando con las asociaciones de prensa. Presionan y presionan y por suerte no lo consiguen. En la Asociación de la Prensa de Madrid, una valiente presidenta, la periodista María Rey, confirmaba a nuestro director, Alfonso Rojo, que estos apremios del PSOE se producen día sí y día también, pero que ellos no van a ceder. Se agradece:

«En la APM me dijeron que no iban a aceptar las presiones del PSOE y me confesó en privado que tienen estas presiones diariamente, y que en el PSOE están muy decepcionados de que no tomen medidas contra nosotros. La parte jurídica es muy difícil porque no hay normas, en el Congreso no hay esas normas para decir quién puede y quién no entrar».