Alicia Bódalo responde al repelente progre de TikTok: «¡Lameculos, das grima!»

Hay una guerrilla muy interesante montada.

La de Alicia Bódalo, fiel colaboradora de ‘La Burbuja’ en Periodista Digital, y el progre de TikTok que quiere ser famoso a costa de adular a Pedro Sánchez y hacer vídeos graciosos con ello. Se llama Alan Barroso aunque no interese a nadie.

Y ya saben cómo es esto de las redes y el mundillo político-mediático. Yo te digo a ti y tú me respondes y entonces yo subo la apuesta y etc.

De modo que tenemos a Alicia Bódalo en su máxima expresión cargando las tintas contra este progre jovenzuelo:

«Yo le quiero contestar, no le conocía de nada, pero veo que es de los periodistas de extrema izquierda que no se informan. Es bastante ignorante por lo que he visto de él. Me ha dado vergüenza ajena, es mentiroso a más no poder. He hablado con gente que le conoce y gente de la televisión y no he dado con nadie que hable bien de él: me han dicho que no se entera de nada y que nunca contrasta una noticia. Tú eres un lameculos y un palmero del Gobierno».

«Ignorante, cateto, que para ti la cultura es La Chupachups (Lalachus)… ¡Esa es la cultura de la izquierda! He visto que te ha subido el número de seguidores gracias a nosotros. Tienes cara de repelente, pero con toda la mierda que hay en el Gobierno al que tú aplaudes, y estás perdiendo el tiempo con mis opiniones. Eres un lameculo de Sánchez, y te voy a recomendar mucho pilates porque te queda todo 2025. Si fueras un periodista de verdad estarías hablando de Begoña Gómez, de Aldama, de Koldo, de la Cruz Roja. Un tipo como tú no me va a dar lecciones de moral».