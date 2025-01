«El socialismo en Europa muere este 2025»

Un tema de lo más interesante a pesar de su complejidad.

Elites, globalismos, control del Mundo, y es ahí donde se han hecho fuertes los progres en las últimas décadas, pero cada vez parecemos estar más cerca de su desastre final en pro de un nuevo orden global.

Lo explica con detalle Unai Cano, periodista de La Gaceta, apoyado en estos últimos sucesos como el de Mark Zuckerberg, dueño de Instagram, asegurando que es momento de levantar la censura en su red social.

El periodista vislumbra que 2025 es el año de la muerte del socialismo en Europa:

«Existían una serie de empresarios con un claro interés político, que querían influir en hacer plíticas de izquierdas, como Soros o Bill Gates, y luego los empresarios que se dejaban llevar por la corriente, como el propio Elon Musk. Él siempre revela que el wokismo le robó a su hijo, que quiso transformar su género, y gracias a eso tenemos al Musk que tenemos hoy, que ha pasado a Trump por la derecha, que no es político y no tiene que guardar las formas. Y Mark Zuckerberg está en lo mismo, ve que las corrientes están cambiando y busca la aprobación de la ciudadanía. Y sabe que los elogios que ha recibido Musk por la forma en la que ha gestionado el tema de la censura, hacer este cambio le va a suponer una mejoría importante a nivel personal y económico. Son movimientos importantes, como lo que ocurre en Austria, dando por fin la espalda al socialismo. No sé si en 2025 se va a derrocar al globalismo ya que hay mucho poder detrás pero sí creo que va a terminar el año y el socialismo en Europa va a estar muerto. Figuras de relevancia solo puede terminar 2025 la de Pedro Sánchez, y no lo creo».