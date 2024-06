¿Dejó Alvise en ridículo al periodista al que encargó ‘El País’ montarle una entrevista encerrona?

Quiso tenderle una encerrona a Alvise Pérez.

Pero el líder de Se Acabó La Fiesta, que ya se olía la tostada, estuvo ágil y no se dejó pisar el terreno.

El nuevo eurodiputado, entrevistado en ‘El País‘, vio como su interlocutor, Miguel González, preparó un encuentro que más bien parecía un interrogatorio en toda regla en la que el invitado, poco más o menos, tenía que limitarse a responder con un sí o con un no.

El político tuvo que pararle los pies porque, evidentemente, lo que se pretendía no era que el entrevistado detallase lo que va a hacer o proponer en el Parlamento Europeo, sino poner en su boca una respuesta que concordase con el alegato previo lanzado por el periodista.

Además, las cuestiones lanzadas por el reportero oscilaban entre lo deslavazado y la manipulación más burda, aspecto que hizo constar en varias ocasiones el propio Alvise Pérez:

Yo tengo el derecho a matizar mi respuesta. Es que su pregunta es de tan mala calidad porque no matiza y usted provoca que mi respuesta se ajuste a la generalidad de su pregunta. No puede hacerme una pregunta de medio minuto con generalidades y luego no dejarme responder porque entonces esto no es una entrevista, en un monólogo del periodista. Es que entonces esta entrevista se acaba.

E insistió en que él quería razonar sus respuestas:

Yo no vengo a decir aquí sí o no porque entonces me mandan un documento tipo test. Yo le responderé lo que me dé la gana. Si esto es un debate, invíteme, si no sea serio como periodista.

Miguel González quiso meterse en el tema de las supuestas condenas recibidas por Alvise Pérez, lo que supuso otro meneo por parte del político:

Caballero, no me haga una entrevista si usted no está informado.

Finalmente, el periodista de ‘El País’ fue a meter el dedo en la llaga sobre los bulos que, a su juicio, ha difundido Alvise. De nuevo, otro meneo del líder de Se Acabó La Fiesta:

¿Sabe quién no tiene ninguna (condena) por información falsa? Yo. Ustedes tienen más condenas en firme por información falsa, bulos y fake news que la persona con la que usted está hablando. Así que lecciones de moral, por favor, ninguna.