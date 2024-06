Apoteósico alegato de María Jamardo contra Óscar Puente: «Hasta para insultar hay que tener gracia y nivel»

Óscar Puente sigue en boca de todos.

Y nunca mejor dicho en este caso.

Porque el programa de Cuatro, del mismo nombre, dedicó varios minutos a analizar el último desbarre del ministro de Transportes con sus insultos a mansalva contra el periodista Vito Quiles.

En el plató de la segunda cadena de Mediaset estaba María Jamardo (‘El Debate‘) que le sacudió una buena tunda al exalcalde de Valladolid por sus exabruptos en redes sociales.

Eso sí, más que el insulto en sí, que como ella misma dijo que hasta para eso hay que tener un cierto nivel, lo que le preocupó fue el nivel de amenazas proferido por el socialista:

A mí más que el insulto en sí, que me parece que hasta que para ser ministro e insultar hay que tener gracia y nivel, me parece preocupante que un ministro diga voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Pero ¿qué clase de lenguaje y de amenaza es que un ministro a un ciudadano particular, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, lance en una red social una soflama como voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro? ¿Qué quiere decir?

La periodista, ya metida en harina, sacó a colación que Puente, durante los meses que lleva como ministro, no está resolviendo los problemas que acucian a su departamento:

Me gustaría que el señor Oscar Puente concretase por qué se dedica a esto cuando en los últimos meses, desde que llegó al Ministerio de Transportes, ha habido más de 300 incidencias en trenes de este país que no ha resuelto. Su jefe no da explicaciones, no contestan a una sola pregunta, señalan a aquellos que les critican y vienen ahora de dignos diciendo que una persona ha lanzado un bulo como el bulo que están lanzando ellos diciendo que si imputan al fiscal general del Estado será por desmentir bulos. Falso, por delito de revelación de secretos. Cuando ellos dejen de faltar a la verdad y de manipular, podrán exigir al resto de los ciudadanos que seamos rigurosos y exactos en nuestras declaraciones.