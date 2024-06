Soto Ivars, contundente ante la mordaza que pretende implantar Sánchez: «Esto solo pasa en las dictaduras»

Inconmensurable.

Juan Soto Ivars dio en el clavo este 17 de junio de 2024 en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) cuando dio su opinión sobre el intento de Pedro Sánchez de implantar una especie de mordaza a los medios de comunicación.

Se quejó del nivel de mentiras del Gobierno Sánchez:

Recordó que él planteó la cita electoral presentándose como una víctima de la manipulación mediática, pero en realidad solo estaba abonando el terreno para sus aviesos planes censores:

O sea, él iba a plantear la batalla electoral como una víctima de la manipulación de los medios de ultraderecha, donde, por ejemplo, entra Onda Cero porque es crítica con Pedro Sánchez. Después de dejar claro que él mentía con la amnistía, por ejemplo, y con toda una serie de cosas, escribió aquella carta a la ciudadanía que era una nueva mentira, porque no había cinco días para pensar si lo dejaba o no, sino cinco días para calentar al personal, después de tirar unos globos sonda con lo de los medios de derecha y ultraderecha, para presentarnos la primera carta de lo que ya se está convirtiendo en una futura ley de medios.

Soto Ivars dejó bien claro que el Ejecutivo, sea cual sea su color, no puede convertirse en el ente que administre la verdad o que dicte qué puede y qué no puede publicarse:

El Gobierno jamás puede ser el administrador de la verdad y la mentira en una democracia. Eso ocurre en las dictaduras, donde el gobierno tiene el monopolio no solo de la violencia, sino también de la verdad. Pero en las democracias, la verdad está en disputa. Y la verdad, normalmente, no interesa al Gobierno. No interesa al Gobierno la verdad sobre ciertas cuestiones. Todo esto aparece como reacción a una serie de informaciones publicadas por ‘El Confidencial‘ y otros medios, de las que no se ha desmentido más que una, por parte del propio medio que metió la gamba con una de las informaciones. El resto son todas ciertas.