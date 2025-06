Soto Ivars sentencia a la ‘Brunete Pedrete’: “Sin la corrupción mediática, esto habría sido imposible”

Sin contemplaciones.

Juan Soto Ivars se ha pronunciado con fuerza contra el papel que han desempañado los medios y periodistas afines al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tapando la corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

En el programa Horizonte, conversaban sobre el escándalo conocido como el caso Koldo -que implica a medio Gobierno y buena parte del PSOE – y contaron con la participación de Kety Garat, una de las primeras en advertir sobre los ‘malos pasos’ del ex ministro de Transporte y mano derecha del presidente, José Luis Ábalos.

La periodista de The Objective contó cómo fue acosada y menospreciada por otros periodistas y medios. Incluso recordó que la Asociación de periodistas parlamentarios le entregaron en 2021, a quien era el secretario de organización del PSOE, el premio a la ‘mejor relación con la prensa’ pese a haberse querellado contra ella.

Luego fue el turno de Soto Ivars que no se guardó nada contra el equipo de opinión sincronizada, lanzando una reflexión que no tiene desperdicio:

El escritor ha incidido en que los motivos de los medios y palmeros sanchistas es distinta a la de otras ‘guerras mediáticas’. Destaca que los ataques a la prensa crítica han sido parte de una estrategia impulsada por el propio Sánchez, incluso desde las elecciones generales de 2023.

Sobre el manifiesto suscrito por los miembros de la ‘Brunete Pedrete’ en apoyo a Pedro Sánchez, considera que es documento que quedará para la historia por lo vergonzoso:

“Es otro motivo de alegría, porque va a quedar para la historia una lista de nombres que, en un momento en el que los profesionales como Kety se estaba jugando el tipo y estaba haciendo unas investigaciones que costaba incluso entender, por la dimensión y la complicación del trabajo que estaban haciendo, pues quedará esa lista de personas que no solo no trabajaron al servicio de la verdad, sino que lo hicieron activamente al servicio de la propaganda. Así que eso no lo borra nadie”.