Juan del Val ya no solo carga contra Pedro Sánchez: «Sus socios y periodistas palmeros también son cómplices»

Contundente.

Juan del Val no se cortó un pelo a la hora de describir la situación que se está viviendo con la cascada de casos de corrupción que se están conociendo gracias a la publicación de los informes de la UCO.

Para el tertuliano de ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), la cuestión es que los escándalos no solo afectan al PSOE, sino que también pringan al Gobierno de Pedro Sánchez:

Esto que está saliendo ahora, por supuesto, claro que no hay una sentencia, porque esto tiene un proceso, evidentemente. Pero a mí sí me parecen pruebas, más que suficientes, para entender que hay corrupción, no solo en el del Partido Socialista, donde lo quiere aislar Sánchez, sino en el Gobierno, como es evidente que está sucediendo, porque estamos hablando del Ministerio de Fomento. Los socios son cómplices. Los socios de Gobierno son cómplices. Los que le mantienen son cómplices de la corrupción.